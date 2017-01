Caso Odebrecht: Afirman que Jorge Cuba es un 'pez mediano"

En analista Juan de la Puente consideró que Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García, 'no es un pez chico, tampoco grande, pero sí mediano’.



“Jorge Cuba no es un pez chico, tampoco es un pez grande, es un pez mediano. Digamos es una persona que ha recibido ocho millones de dólares, que no es poca cosa. Y, además, tiene debajo de sí testaferros, aliados y gente que ha colaborado con él”, señaló Juan de la Puente en el programa ‘No Hay Derecho’, de Ideeleradio.



Juan de la Puente también sostuvo que existe mucho más información ahora sobre este tema, y lamentó que a diferencia del Brasil, no se tenga en el país una alianza institucional para encarar la corrupción.



De esta manera, Juan de la Puente comentó la llegada de Jorge Cuba, quien volvió al Perú proveniente de Miami (Estados Unidos), para afrontar el proceso en su contra por la entrega de coimas efectuada por Odebrecht a funcionarios peruanos por la Línea 1 del Metro de Lima.