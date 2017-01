Odebrecht: Jorge Cuba no lo contará todo a la justicia

Si bien, el ex viceministro, Jorge Cuba Hidalgo decidió regresar al país para afrontar los 18 meses de prisión preventiva que el Poder Judicial le impuso, por presuntamente recibir coimas de la empresa brasileña Odebrecht, todo hace indicar que él no lo contará todo, por lo cual, no podría acogerse a la confesión sincera.



Según su abogado Luis Peña, Jorge Cuba Hidalgo primero tomará conocimiento de los hechos que le imputa el Ministerio Público, y tras evaluarlos, va a determinar que imputación es válida y que no, y luego procederá a señalar de que se hace responsables.



“Hay un cúmulo de hechos, varios investigados y, obviamente, él (Jorge Cuba Hidalgo) no es responsable de todo, sino una parte de los hechos. Él va a decir, esto sí, esto no”, manifestó el abogado.



Limpiará a Jessica Tejada

A la vez Luis Peña, sostuvo que Jorge Cuba Hidalgo ha expresado su perdón básicamente a su familia, quienes desconocía de los actos que él cometió.



“No puedo pronunciarme por el caso de la señorita Jessica Tejada, pero lo que puedo decir que mi defendido ha pedido perdón básica a su familia, porque ellos desconocían todos los hechos”, indicó.



Según la fiscalía, Jessica Tejada, es beneficiaria del 35% de los más de ocho millones de soles que Jorge Cuba y sus cómplices obtuvieron de pagos de sobornos de la empresa Odebrecht, a través de empresas off shore, y luego desviado a paraísos financieros.



Jessica Tejada, quien es investigada por la fiscalía, ha decidido quedarse en Miami, a donde viajó junto a Jorge Cuba, y no regresar al país para demostrar su inocencia.



Jorge Cuba, llegó esta mañana al aeropuerto Jorge Chávez, proveniente de Miami (EE.UU). Pasada las ocho de la mañana fue llevado al instituto de Medicina Legal en el distrito de La Victoria, y posteriormente conducido a la sede de la Sala Penal Nacional, y finalmente internado a la carceleta del Poder Judicial.