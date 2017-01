Empezaron las capturas por las coimas pagadas por la empresa Odebrecht y el primero en caer fue el exfuncionario del segundo gobierno aprista, Edwin Luyo. Además, la Policía Nacional y la Fiscalía fueron tras los pasos del exviceministro Jorge Cuba, pero no lo hallaron en su vivienda del distrito de San Isidro.



Pero ¿quién es Cuba? Aparte de haber laborado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando su titular fue Enrique Cornejo, es papá del futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba’, quien milita en Municipal y es esposo de la modelo Melissa Paredes.



Además, este personaje, quien según la Superintendencia Nacional de Migraciones viajó a Estados Unidos en diciembre, es pareja sentimental de la exvoleibolista Jessica ‘Provocación’ Tejada y así lo confirman imágenes en las redes sociales.



Al estar como no habido, el fiscal Hamilton Castro anunció que pedirá al Poder Judicial una orden de captura internacional en contra de Cuba. Asimismo, el Ministerio del Interior señaló que será incluido en el ‘Programa de Recompensas’, apenas se emita una orden de requisitoria.



Como se sabe, la Fiscalía informó que Odebrecht habría pagado un soborno de US$ 7 millones a Luyo y Cuba, para hacerse de la obra del Metro de Lima Línea 1, conocido como Tren Eléctrico.

‘TOCAN A ALAN’

De otro lado, el congresista del Frente Amplio e integrante de la nueva Comisión Lava Jato, Jorge Castro, aseguró que la detención de Luyo y la situación de Cuba, quien está no habido, ‘tocan directamente al expresidente Alan García’.



“Cuba y Luyo han tenido cargos importantes en el gobierno de García, pero tampoco hay que sonreírse, seguramente que más adelante vienen (detenciones de gente de los regímenes) de Alejandro Toledo y Ollanta Humala”, manifestó.

ALAN SE LIMPIA

Por su parte, García se pronunció sobre la captura de Luyo en su Twitter: “Muy bien la Fiscalía. A la cárcel. Ratas como esas ensucian grandes obras que sirven al pueblo”.



Mientras que Enrique Cornejo habló sobre Cuba, quien fue su viceministro cuando estuvo al frente de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones, en el segundo gobierno aprista.



“Nunca supe de sus irregulares actividades y si hubiera tenido sospechas, yo mismo lo denunciaba. Si hay algún sinvergüenza que recibió coimas, que le caiga todo el peso de la ley”, enfatizó.

