Jorge Cuba, quien está prófugo de la justicia, se comunicó con el programa Cuarto Poder para así hablar sobre su presunta participación en los sobornos que dio la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios peruanos para la adjudicación de obras públicas.



En un primer momento, Jorge Cuba señaló que no ha escapado del país y que se pondrá en regla. “No he fugado del país. Cuando viajé no había ningún impedimento en mi contra. Responderé todo lo que me pregunten en el Ministerio Público y el Poder Judicial. La verdad saldrá a flote. Mi abogado estará presentando los documentos correspondientes”, indicó el supuesto vinculado con Odebrecht.



De igual modo, Jorge Cuba sostuvo que no quiere que su pareja sentimental, Jéssica 'Provocación’ Tejada, se vea envuelta en el escándalo de las coimas de Odebrecht. Además, él también pidió perdón al país y su fasmilia.



“Quiero dejar en claro que mi pareja no ha participado en nada. Yo estoy fuera del país y daré la cara. Solo llamé para dar esta declaración, muchas gracias”, manifestó a Jorge Cuba al mencionado dominical.



