Odebrecht: Rodrigo Cuba y su papá gastaron billetón tras soborno de brasileños

Luego de que el Ministerio Público acusara a Jorge Luis Cuba Hidalgo, ex viceministro de Comunicaciones en el segundo gobierno aprista (2008-2011), de recibir US$2 millones de la offshore AEON Group vinculada a Odebrecht, entre julio del 2013 y abril del 2014, Ojo-Público.com descubrió que su entorno más cercano gastó alrededor de US$418 mil en operaciones de compra y venta de bienes en Lima.



Departamento, cochera y depósito:



"Luego de la última transferencia de la constructora, Cuba Hidalgo desembolsó cerca de US$150 mil", señala Ojo-Publico.com.



En 2014, Jorge Cuba Hidalgo retiró US$150 mil y compró un departamento, una cochera y un depósito en Miraflores.



Una camioneta:



El medio digital de periodismo de investigación señala que cuatro meses después Cuba Hidalgo compró una camioneta KIA Sportage de último modelo.



Rodrigo Cuba cuando era futbolista del Juan Aurich de Chiclayo. Rodrigo Cuba cuando era futbolista del Juan Aurich de Chiclayo. Foto: USI

Un automóvil Audi:

​

Ojo-Publico.com descubrió que su hijo, Rodrigo Cuba Piedra (en ese entonces futbolista del club Juan Aurich de Chiclayo. Tenía 22 años) adquirió en 2014 un automóvil Audi de lujo de US$42 mil.



Departamento, cochera y depósito (¿otra vez?):



En enero de 2015, Rodrigo Cuba, quien hace poco contrajo matrimonio con la ex chica reality Melissa Paredes, le pagó a su padre US$200 mil por el mismo departamento, cochera y depósito que Cuba Hidalgo compró solo dos meses antes en Miraflores.



"Finalmente, acabó pagando US$50 mil más del valor original. Al cierre de edición llamamos telefónicamente a Rodrigo Cuba, pero no hubo respuesta", señala Ojo-Publico.com.



Pero eso no es todo. El patrimonio de Jorge Cuba Hidalgo registró un sorpresivo aumento mientras era funcionario del Estado entre los años 2009 y 2012. Es decir, pasó de S/ 2.3 millones a más de S/2.8 millones.