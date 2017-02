El publicista político, Luis Favre, negó haber participado de alguna reunión sobre el financiamiento de la campaña del expresidente Ollanta Humala en el 2011, y recibido dinero de Odebrecht para la misma.



Esto a razón de que Jorge Barata, exrepresentante de la constructora brasileña en el Perú, confesó que a mediados del 2010, en plena campaña presidencial peruana, recibió la llamada de Marcelo Odebrecht, quien le indicó que debía realizar una donación de 3 millones de dólares para la campaña del entonces candidato Ollanta Humala.



"Trabajé en dicha campaña, como es de público conocimiento y fui responsable de la creación de sus spot publicitarios. No participé de ninguna reunión sobre financiamiento de dicha campaña electoral y no recibí, ni me fue solicitado entregar dinero para los responsables de dicha campaña de Odebrecht", precisó Luis Favre.



A la vez, agregó que nunca recibió algún pago de dichas empresas, como Odebrecht. Y tampoco tuvo cualquier relación laboral, contractual o comercial con ninguna empresa brasileña que tenga inversiones en el Perú.



