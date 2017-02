Odebrecht: Mercedes Aráoz dice estar completamente tranquila [VIDEO]

Es la actual segunda vicepresidenta de la República. Mercedes Aráoz es economista, catedrática y política. Estudió Economía en la Universidad del Pacífico, luego un máster en la Universidad de Miami, Estados Unidos, donde también realizó estudios de doctorado en Economía. Enseñó en su alma mater.



Trome, en exclusiva, llegó a Palacio de Gobierno, específicamente, al denominado ‘Jardín de la Capilla’ (a espaldas del frontis principal), donde se encontró con la popular ‘Meche’ y le preguntamos lo que el pueblo quiere saber, explicaciones sobre lo que está pasando en el país.



Vicepresidenta, la aprobación del presidente sigue cuesta abajo, ¿por qué?

Hay varios factores. Uno, es un problema de comunicación política que hay que corregir y ya se están tomando los pasos para comunicar adecuadamente las cosas que estamos haciendo y cómo las estamos haciendo... Además, que nos vean en la acción, en la calle. Es muy importante estar en contacto con la población, y en este momento, con las cosas horribles que están sucediendo, como el problema climático, tú ves la presencia de los ministros.



Y el factor fundamental de este declive presidencial, ¿cuál es?

Hay otros factores que también nos han afectado. La gente siente lo que todavía no se ha podido terminar de corregir, como es el tema de la violencia callejera, el delito, y la gente está reclamando que tengamos prontitud.



Uno conversa con la gente en la calle y están molestos, ¿ustedes son conscientes de eso?

Sí, claro que sí. Estamos escuchando a la gente y sabemos que no están totalmente enterados de las cosas, que estamos trabajando para resolver lo difícil que a veces es solucionar temas ligados a la corrupción. Hemos metido un montón de decretos legislativos y cosas para corregirlas, pero es trabajar un sistema que es muy complejo.



PROBLEMAS EN LA BANCADA 'PPKAUSA'

¿Cuál sería su autocrítica?

La principal autocrítica que te hago es, por ejemplo, tener una bancada que no termina de cuajar y de hacer comentarios que le hacen daño al Gobierno. Por ejemplo, ese es un elemento muy dañino y no ayuda a la tranquilidad de la buena gestión, con estas cosas de idas, venidas y contradicciones.



Algunos analistas sostienen que este es un Gobierno proempresarial y alejado de las masas, ¿qué tiene que decir?

Eso es falso. Todas las cosas que estamos haciendo son para el ciudadano y se trabaja para la población. No es proempresarial.



A su criterio, ¿cuáles son las principales dificultades que tiene PPK para manejar el país?

Es un cambio en el mundo complicado, donde hay estas tendencias nacionalistas como Trump, el Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) y todas estas cosas que complican el mercado; también el tema de esta situación climática que nos está afectando gravemente y que hay que tomar en consideración. Estaba en nuestro plan, pero efectivamente es muy fuerte lo que ha sucedido este año, ahora estamos sintiendo el calor abrasador y vemos que los huaicos están en todos lados.



¿Y en la parte política?

Estamos en una situación complicada, ya que no estamos frente a un Congreso negociador, sino un Congreso de presión, de crítica. No nos dejan trabajar...



¿Quién no los deja trabajar?

Todo el tiempo estamos tratando de responder al Congreso, que está dominado por la oposición principal, el fujimorismo. Nosotros queremos trabajar con ellos. Yo creo que debemos buscar trabajo en conjunto.



¿Siente que el fujimorismo los está apoyando o poniendo trabas?

A veces ayuda. Para mí son buenos esos momentos de ayuda. Pero a veces no están en esa ayuda. Mandan cartas y cosas que son confusas, entonces creo que vamos a tener mensajes en conjunto que es necesario que trabajemos juntos.



¿Se arrepiente de haber dicho ‘algunas leyes del fujimorismo no sirven para nada’?

Mira, hay algunas leyes muy populistas y ellos son conscientes de que no deberían haber sacado alguna de esas normas. Otras, la verdad, las hemos sacado en conjunto.



Los fujimoristas aseguran que este es un Gobierno débil y sin rumbo...

Tenemos un rumbo claro. Queremos llevar al Perú a un momento de desarrollo bien importante. Estamos haciendo transformaciones importantes a través de los decretos legislativos y queremos facilitarle la vida al ciudadano, promoviendo que las empresas pequeñas y medianas crezcan de verdad y así haya posibilidad de desarrollo.



LA ECONOMÍA

¿Por qué no se reactiva la economía?

Está reactivándose... De a pocos, obviamente. Las condiciones internacionales no son las óptimas y sin embargo, ahora estamos viendo toda la acción que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas. En inversión pública se está metiendo mucho énfasis. Es difícil captar capitales hoy, cuando el mercado está tan movido en el mundo. Nosotros tenemos que darle seguridad jurídica a los capitales que van a venir también.



El ministro Thorne ha dicho que ya no vamos a crecer como se tenía planeado, ¿qué se va a hacer?

Se va a cambiar justamente el énfasis para tener mayor inversión pública y se promoverá la inversión privada para que venga, pero hay que darle estabilidad jurídica... La inversión es la que genera empleo, a eso nos estamos refiriendo y, claro, apoyar fuertemente a la pequeña empresa.



‘Hildebrandt en sus trece’ acaba de revelar que es una vergüenza lo que está haciendo PPK al firmar la adenda para el aeropuerto de Chinchero, porque favorece a privados y perjudica al Estado, ¿qué tiene que decir?

Que eso es totalmente falso. O sea, la adenda está bien hecha. Justamente ha modificado un acuerdo que venía del gobierno anterior con fallas de origen en cuanto a la forma que se había hecho ese contrato, donde no se ponía límites a la tasa de interés. Ahora no se va a pagar la tasa de interés y además, se está obligando a poner una garantía diez veces más grande.



INSEGURIDAD

Otro de los puntos por los que la gente está decepcionada es que han aumentado los robos, asaltos, incluso en bancos, que no se veían en el gobierno de Humala...

Ahora están entrando en convenios adecuados con la Policía, para que estén presentes en las zonas donde se encuentran los bancos y esas cosas. O sea, la verdad es que en cuanto a percepción, ha bajado el crimen, ha habido muchas más capturas de bandas organizadas. Hay que mirar un poco la percepción de cómo se está elaborando, hay menores robos también porque hay muchas más capturas hoy, y vamos a seguir con este programa tan importante como el de las recompensas, que es algo que a la gente le gusta. Cuando capturas, hay que asegurarnos de que el Poder Judicial los meta a la cárcel.



Acaba de salir una encuesta en Datum, donde el 75% de peruanos rechaza el matrimonio homosexual. ¿Van a insistir con el tema de la Unión Civil?

El matrimonio homosexual no es igual a la Unión Civil. Es diferente. Es un tema patrimonial por una parte. Nuestra propuesta siempre fue la Unión Civil no matrimonial, para que quede claro. ¿Qué significa eso? Donde hay derechos de convivencia, ya hay derechos patrimoniales.



Pasados seis meses, ¿todavía se siente optimista de lo que pueden lograr?

Yo sí. Sí creo que es un Gobierno limpio, honrado, lleva a cabo las cosas de manera correcta y está trabajando para el pueblo.



¿Está cómoda o en algún momento preferiría dedicarse a la actividad privada?

A mí me gusta trabajar para el país. Si hay algo que a mí me gusta, es el servicio público y yo creo que puedo entregar mi corazón y esfuerzo para que salgan las cosas bien.



¿Qué mensaje les daría a los peruanos que se están sintiendo decepcionados?

Que no se decepcionen. Recién estamos en los primeros seis meses. Estamos armando todas las normas nuevas y trabajando muy fuerte. El presidente no los va a decepcionar.



Muchas gracias vicepresidenta. Deseo que les vaya bien porque el Perú está por encima de todo...

Muchas gracias a ti.

ALEJANDRO TOLEDO

¿Qué piensa sobre el caso de Alejandro Toledo, quien habría recibido 20 millones de dólares en coimas de la empresa Odebrecht?

Sería muy lamentable y decepcionante, de comprobarse esa acusación gravísima contra un expresidente. Por ahora es urgente que regrese al país y se ponga a disposición de las autoridades que investigan este escándalo de megacorrupción transnacional. Los que tenemos la alta responsabilidad de administrar el dinero de todos los peruanos, también tenemos la obligación moral y legal de dar cuentas y responder por nuestros actos.



¿En qué medida podría afectar la imagen del presidente Kuczynski, quien fue su premier y ministro de Economía?

Como ya lo ha dicho el presidente PPK, la justicia debe ser igual para todos y, si alguien delinquió, esta le debe caer con todo el peso de la ley. El presidente es el primero en poner toda la colaboración del Ejecutivo, tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial, para que lleguen hasta el final en este tremendo escándalo. Desde el Gobierno vamos a garantizar recursos y autonomía para que procuradores, fiscales y jueces hagan correctamente su trabajo. Nosotros, todos los que hemos tenido función pública en el pasado, vamos a responder por nuestros actos y colaborar al máximo...



Luego de las revelaciones de las coimas de Odebrecht en los gobiernos de Toledo, Alan y Humala, el pueblo está indignado, ¿qué le parece a usted todo esto?

A mí también me produce total indignación. Yo no tenía cómo saber que estas empresas estuvieran haciendo este tipo de sobornos y cosas. Lamentablemente, ha sucedido. A todos nos indigna y por eso tenemos que ponerle el mayor peso de la ley y estas empresas tienen que salir de nuestro país.



¿Usted en algún momento tuvo conocimiento del pago de coimas para los grandes proyectos?

No, ninguno.



¿Los presidentes son responsables de lo que ha pasado?

No sé. Yo ahí sí no sé. Creo que la investigación debe pasar por el curso adecuado que es la Fiscalía, el Poder Judicial y, obviamente, la defensa del Estado, que está a cargo de la Procuraduría.



Usted fue ministra en el segundo gobierno de Alan, ¿qué sintió cuando se enteró de que el señor Cuba había cobrado dos millones de dólares en coimas?

Me da mucha rabia, mucha vergüenza. A mí me lo proponen al señor Cuba y ahí tengo el acta. En Proinversión, el Ministerio de Transportes propone a un técnico de su sector para que esté en una de las comisiones, que era la de Pro Puertos, y nosotros, como comisión, aceptamos porque él lo traía, era la propuesta de su propio sector para que haga un comité técnico, no un señor que aproveche su posición para hacer trampas como esas.



¿Qué piensa sobre Enrique Cornejo?

La verdad es que espero que pueda probar su inocencia, porque a mí me decepcionaría mucho que una persona que ha sido mi colega, haya participado en un acto como ese.



Este escándalo sigue su marcha como un gran huaico, ¿qué cree finalmente que va a pasar?

Yo creo que vamos a poder finalmente ordenar la casa y poner orden a la forma que operamos los sistemas de inversión pública, las adquisiciones del Estado. Ponerle la mayor transparencia a la gestión del Estado y nosotros vamos a trabajar en esa dirección.



¿Usted se siente tranquila y con la conciencia limpia?

Totalmente.

