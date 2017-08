Odebrecht: Mercedes Aráoz no teme a que la investiguen 

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



ECONOMÍA

Carlos Bruce fue elegido presidente de la Comisión de Economía del Congreso, pero está a punto de ser suspendido por 60 días, irónicamente, por tratar de ahorrarse unos soles en seguridad para su restaurante. Nooo...



MECHE ARÁOZ

Mercedes Aráoz dice que no teme que la Fiscalía o el Congreso chequeen sus presuntos vínculos con Odebrecht. Asegura que está dispuesta a que la investiguen igual que a Keiko. Ayayay...



AGENDAS

El mayor PNP (r) Víctor Vidal Prieto, experito de la Fiscalía que analizó las agendas de Nadine, asegura que colaborará con la justicia, de ser requerido. Podría exponer su conclusión de que la letra sí es de la ex primera dama. Uyuyuyyy...



‘BANKADA’

La bancada de Fuerza Popular, que en las redes se hace llamar ‘bankada’, realizó su reunión semanal. Nos cuentan que Kenji Fujimori no fue el único que no asistió. ¡Qué cosa...!

PRESIDENTE

Según Úrsula Letona, la nueva ‘dama de hierro’ del fujimorismo, ‘nadie quiere integrar un gabinete si no ve un presidente gobernando’. ¡Cómo...!



‘GOBIERNO FRÍO’

Richard Acuña, a quien en la farándula conocen como ‘El Brad Pitt del Congreso’, dizque el Ejecutivo ‘ha actuado de una manera muy fría ante la problemática del país’...



TOLEDO

La hacen tan larga con el caso Toledo, que el fiscal Rafael Vela amplió la queja contra el juez Abel Concha –del caso Ecoteva– por la demora en el proceso. Hasta la fecha no han podido tramitar el arresto provisorio...