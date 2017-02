Odebrecht: Nadine Heredia recibía dinero en salita, según Jorge Barata [VIDEO]

La explosiva declaración del exgerente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, afirmando que entregó tres millones de dólares a Nadine Heredia y Ollanta Humala para la campaña presidencial de este último en el 2011, sigue remeciendo el ambiente político.



El brasileño también reveló –ante las autoridades del Ministerio Público- que le entregaba el dinero a la ex primera dama en bolsos, los que llevaba a una salita del departamento que tenía Humala en la avenida Armendáriz, en el distrito de Miraflores.



“Era una sala pequeña... Yo lo llevaba (el dinero) en un bolso, ella lo ponía en otro bolso, y me entregaba el mío... En una oportunidad, no recuerdo si antes o después de la entrega, llegó Ollanta Humala, el cual comenzó a hablar de su proyecto político, al final de la conversación me dijo que agradezca a Marcelo (Odebrecht)”, manifestó Barata.

FACTOR AGENDAS

Y aunque Nadine Heredia negó tales entregas, lo cierto es que en sus famosas agendas consignó con su puño y letra los encuentros con Barata y Valdemir Garreta. Este último es sindicado como uno de los encargados en hacerle llegar la plata de Odebrecht.



Hay que recordar que Nadine Heredia primero negó que las agendas fueran suyas, pero luego las reconoció. Entre afirmaciones y desmentidos, hay apuntes, fechas y nombres que ella escribió y que hoy guardan coherencia con lo dicho por Barata.

PIDEN INVALIDAR

Por otra parte, Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, anunció que su patrocinada decidió solicitar al Ministerio Público que se invalide como prueba sus agendas porque tienen un ‘origen desconocido’.



Según Pedraza, las agendas de Nadine Heredia fueron ‘sustraídas y manipuladas’ antes de ser entregadas a la Fiscalía. El letrado insistió en que su defendida no ha cometido ningún delito.