Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo en la mira

En un acuerdo firmado en diciembre pasado con las autoridades brasileñas, la empresa Odebrecht aceptó revelar las donaciones que entregó en campañas electorales de Brasil y otros países.



Este acuerdo, según representantes de algunos partidos políticos del Perú, debería repetirse en nuestro país por una razón sencilla: en la ONPE no hay registrada ninguna entrega, al menos no formalmente.



CON EL NACIONALISMO



Sobre aportes partidarios de Odebrecht en el país, hay más de una versión. La primera se hizo conocida en el 2015, cuando dos aspirantes a colaboradores eficaces de la justicia revelaron que donó 400 mil dólares a Ollanta Humala para su campaña presidencial del 2006. El dinero –afirmaron– fue entregado a Martín Belaunde Lossio por Jorge Barata, entonces mandamás de la compañía brasileña en Lima.



La segunda información sobre dádivas a Ollanta Humala de parte de Odebrecht la dio “Folha de Sao Paulo”. La compañía habría entregado 3 millones de dólares para financiar la campaña del líder nacionalista en el 2011. La entrega –según el diario– fue registrada por el exministro brasileño Antonio Palocci en un documento. Este fue hallado en el correo de Odebrecht asignado al sector Operaciones Estructuradas.



CON EL PARTIDO APRISTA



Si bien el Partido Aprista no registra ningún aporte electoral de Odebrecht, tiene un antecedente que lo vincula a la empresa: el Cristo del Pacífico. El 29 de junio del 2011, a un mes de dejar el gobierno, el entonces presidente Alan García develó el monumento en Chorrillos.



Las críticas surgieron cuando se supo que se edificó gracias a 833 mil dólares entregados por Odebrecht y a 100 mil soles del mismo Alan García. El líder aprista ha negado que en ese caso exista algún conflicto de intereses.



CON LA ‘CHAKANA’



El expresidente Alejandro Toledo tampoco es ajeno a las donaciones de Odebrecht. Su ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia recibió entre el 2009 y el 2011 un total de 71 mil 536 dólares de la firma brasileña.



Otras constructoras de Brasil registran donaciones a Alejandro Toledo para la campaña del 2011, aunque están inscritas en la ONPE. Por ejemplo, Queiroz Galvao le entregó 182 mil soles; Galvao Engenharia 180 mil soles; y Camargo Correa 336 mil soles.



Además, el Ministerio Público informó a inicios de este mes que el empresario Yosef Maiman, amigo de Alejandro Toledo, recibió 91 mil 667 dólares de Camargo Correa, la misma que habría pagado sobornos para ganar licitaciones de obras públicas en el Perú.