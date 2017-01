Gobierno pone fin a la concesión del Gasoducto Sur Peruano

El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski resolvió terminar la concesión del Gasoducto Sur Peruano debido a que el consorcio de nombre homónimo no cumplió con demostrar que tiene el financiamiento necesario para la realización de la obra, informó el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.



"El proyecto del gasoducto no va con los actuales socios. No han logrado demostrar que tienen financiamiento. Ese financiamiento tenía que ser obtenido de la comunidad financiera internacional", manifestó Gonzalo Tamayo.



El consorcio a cargo del proyecto está formado por la brasileña Odebrecht, la española Enagas y la peruana Graña y Montero. La presencia de Odebrecht, que ha admitido haber pagado sobornos en varios países de América Latina, ha sido la causa por la cual las entidades financieras no quisieron prestar dinero al consorcio.



De otro lado, Gonzalo Tamayo dijo que buscarán que el gas natural llegue al sur del país en menos de dos años, para lo cual, se estimulará el modelo del gasoducto virtual.



“Queremos que los ciudadanos del sur no sean perjudicados con el retraso en las obras del gasoducto, pero se acelerará los esquemas alternativos para asegurar el gas en la zona sur antes de dos años”, dijo Gonzalo Tamayo.



Cabe indicar que el gasoducto virtual consiste en la implementación de una flota de camiones especiales para el traslado del gas natural.