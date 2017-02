Odebrecht: PPK 'trolea' a Eliane Karp y se ríe de su amenaza [VIDEO]

El dardo sobre el caso Odebrecht que disparó la exprimera dama Eliane Karp contra el mandatario peruano, Pedro Pablo Kuzcynski (PPK), encontró respuesta de una forma que muchos, quizá, no esperaban por parte del jefe de Estado.



Pero primero vamos a contextualizar las palabras de PPK. Con la vinculación que tendría Alejandro Toledo en los sobornos de Odebrecht, algo que podría ponerlo tras las rejas como Alberto Fujimori, Eliane Karp salió con un mensaje en su cuenta de Facebook a reprochar al presidente por los presuntos lobbies que él habría tendido con la empresa brasileña.



“Qué vergüenza, PPK. ¡Tú que tantos negocios y lobbies has hecho! No me hagas hablar because I know what you did last time!!! (¡¡¡No me hagas hablar porque sé lo que hiciste la última vez!!!)”, fue lo que escribió Eliane Karp.

NO, NO, NO, NOOOO

Como no podía ser de otra forma, PPK fue abordado por la prensa para conocer qué tenía que decirle a Eliane Karp, quien también podría verse en los mismos problemas que Alejandro Toledo. Con mucho sentido del humor, como tratando de colocar paños fríos al tema, el mandatario dijo algo que muchos encontrarían gracioso.



“No sé pues, yo no hablo inglés”, mencionó PPK para luego reír con su clásica carcajada. Pero ya entrando en temas más espinosos, como la posible detención de Alejandro Toledo por el caso Odebrecht, el presidente reiteró que espera ver a su excompañero presentarse a responder.



“Como yo dije el otro día, yo espero que él venga y le conteste a la Fiscalía sobre las acusaciones que hay”, manifestó PPK a los periodistas.

