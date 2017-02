Odebrecht: Presidente de Panamá habría recibido 'donaciones' 

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, recibió "donaciones" de Odebrecht, aseguró este jueves Ramón Fonseca Mora, exministro consejero del mandatario y socio del bufete Mossack Fonseca, centro del escándalo conocido como los papeles de Panamá o Panama papers.



"Me dijo que él (Juan Carlos Varela) había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo", declaró Fonseca Mora a periodistas antes de entrar a la Fiscalía, donde es requerido por su supuesta implicación en el caso de corrupción brasileño conocido como "Lava Jato".



Al ser nuevamente cuestionado sobre las supuestas "donaciones" de Odebrecht entregadas al presidente de Panamá, Fonseca Mora respondió: "eso me dijo (Varela) a mí".



Según Efe, el secretario de Comunicación de la Presidencia de Panamá, Manuel Domínguez, no quiso dar una respuesta inmediata y aseguró que en las próximas horas habrá una respuesta oficial del Gobierno ante los señalamientos.



Fonseca Mora se desempeñó como ministro consejero de Juan Carlos Varela y como presidente del gobernante Partido Panameñista hasta marzo de 2016, cuando pidió una "licencia" para defenderse de las acusaciones derivadas de la filtración de documentos del despacho que fundó hace más de cuatro décadas con Jürgen Mossack y que dan cuenta de creación de miles sociedades anónimas en todo el mundo.



Ramón Fonseca Mora, exministro consejero del Juan Carlos Vrela y socio del bufete Mossack Fonseca.

El exministro consejero aseveró este jueves que desde enero de 2016 quería renunciar a ese cargo y al de presidente del partido de gobierno "por todo lo que había escuchado".



¿Por qué Fonseca Mora decidió hablar ahora?



Fonseca Mora explicó a periodistas que decidió "hablar" ahora porque la pretensión de la Fiscalía panameña de involucrar a su despacho en el caso Odebrecht "es el colmo (...) es como la cerecita del pastel" tras más de un año de "acoso" judicial.



"Mossack Fonseca no tiene ninguna relación ni con Odebrecht ni con ninguna otra compañía de 'Lava Jato'", dijo el abogado, que reconoció que "algunas sociedades" anónimas constituidas por su bufete, que cifró en una decena, "han sido vendidas a abogados o a bancos que sí han tenido relación con algunas de las personas metidas" en el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil.