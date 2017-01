Odebrecht: Rodrigo Cuba sostuvo que no tiene asunto que ver en sobornos [VIDEOS]

¿Jorge Cuba podría arrastrar a su familia en sus presuntos vínculos con los sobornos de Odebrecht? Pues, muchos podrían indicar que sí. Uno de los que podría salir más vulnerado es Rodrigo 'Gato' Cuba, su hijo y jugador de Deportivo Municipal.



Es así que el joven, acompañado de una irreconocible Melissa Paredes, se presentó en el programa Punto Final. Allí conversó con la periodista Mónica Delta y sostuvo que no tiene algo que ver con los pagos de Odebrecht.



Es más, Rodrigo Cuba expresó que los lujos que tiene, y que fueron materia de sospecha por supuestamente haber sido comprados con el dinero de Odebrecht, se deben al buen pago que recibe como deportista.



"No es ajeno a la opinión pública que los futbolistas somos muy bien remunerados", manifestó el hijo de Jorge Cuba. Además, él habló sobre el departamento que tiene también entró 'al saco' de la desconfianza de muchos.



"Los futbolistas profesionales tenemos, gracias a Dios, un promedio salarial por encima del mercado. Pero así como ganamos bastante plata a corta edad, la carrera también es corta y por eso uno tiene que proyectarse a futuro. Por eso se dio el tema de la compra del auto y del departamento", manifestó para desvincular el tema con los sobornos de Odebrecht.



Por parte del padre de Rodrigo Cuba, este se comunicó con Cuarto Poder e indicó que él no se fugó del país porque viajó cuando todavía no tenía orden de impedimento de salida.



"No he fugado del país. Cuando viajé no había ningún impedimento en mi contra. Responderé todo lo que me pregunten en el Ministerio Público y el Poder Judicial. La verdad saldrá a flote. Mi abogado estará presentando los documentos correspondientes”, dijo el papá de Rodrigo Cuba en esta charla sobre Odebrecht.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.