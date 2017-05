Los Olivos: Bebé de cuatro meses murió en guardería por aparente negligencia  [VIDEO] 

Terrible caso. Un bebé de 4 meses falleció en una guardería en Los Olivos una hora después sus padres lo dejaran a los responsables del locales. En horas de la noche, el padre exigió explicaciones totalmente histérico por la tragedia.

“Justicia por favor para mi hijo, justicia. Porque fui a ver mi hijo y no me dejaron entrar, porque algo le había pasado a mi hijo … Mataron a mi hijo de 4 meses y medio, y me desgraciaron la vida”, dijo Christofer Holyoak frente a la guardería de Los Olivos en la que murió su pequeño bebé.

El bebé habría perecido a las ocho de la mañana, pero a los padres no se les dejó ingresar a la guardería de Los Olivos por varias horas. Solo cuando las autoridades acudieron a certificar la muerte se les permitió saber lo que había ocurrido.

“Mi hijo ha estado sano, mi hijo hace poco ha pasado el pediatra y no ha tenido absolutamente nada. Cuando lo he llevado a mi hijo ha estado bien, yo lo he dejado bien a mi hijo. A mi hijo me lo han matado”, añadió el desconsolado padre que denunció una presunta negligencia en la guardería de Los Olivos.

“Regresé para traer las cosas y los vi todos mortificados y me dijeron que mi hijo estaba durmiendo y no me dejaron entrar... La señora sabe lo que ha hecho con mi hijo. Ella sabe muy bien lo que ha hecho con mi hijo. Cuando yo he vuelto mi hijo ya estaba muerto”, sentenció el padre del bebé fallecido en Los Olivos.

La pericia forense determinó que el pequeño de solo unos meses dejó de existir a consecuencia de un edema pulmonar en este local de cuidado de menores en Los Olivos. Por su parte, la municipalidad distrital decidió la clausura del local y las personas involucradas fueron llevadas a la delegación para determinar qué ocurrió con el menor que ahora es llorado por toda su familia.