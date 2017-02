Exigen justicia. El suboficial Katriel Josimar Montenegro Cuzco (20) asesinó de una disparó en la cabeza a la policía Brenda Isabel Ñahuis Mayo (20) en abril de 2016. Sin embargo, se encuentra libre.



No encuentran consuelo. Han pasado diez meses desde el asesinato de Brenda Ñahuis y sus padres no olvidan lo ocurrido. El dolor y la indignación se apoderan de esta familia al conocer que la expareja de su hija se encuentra en las calles, tras cumplir seis meses de prisión preventiva.



"En el papel dice 'homicidio simple' y 'prisión preventiva seis meses'. ¿Una muerte se va a esclarecer en seis meses?", dijo el desconsolado padre.



Y es que a pesar de existir dentro de la investigación fiscal la confesión de Katriel Josimar Montenegro Cuzco, expareja de su hija, hoy se encuentra libre por exceso de carcelería.



"Yo quiero justicia. Que lo condenen. Él ha sido el autor. ¿Qué más pruebas quieren tener? Él confesó que es el culpable, que él la mató. Lo encontraron infraganti. ¿Por qué no lo meten preso?", denunció la madre de la víctima.



Para los padres de la joven policía existieron irregularidades durante todo el proceso.



ASÍ ACTUÓ EL ASESINO



Lo que una vez fue una romántica historia de amor terminó trágicamente una noche de abril de 2016. Cerca de las 11:30 de la noche, la suboficial PNP Brenda Ñahuis Mayo, estaba encerrada en la habitación de su pareja, el suboficial Katriel Josimar Montenegro Cuzco (20), en el cuarto número 8 en la mz. A-5 lote 19 en la urbanización Pro en Los Olivos.



Él la tenía cautiva desde la tarde bajo amenaza de muerte a pesar que ella le suplicaba que la dejara salir. Le decía entre llanto: ¡Por favor, déjame salir, quiero irme! Y él contestaba ¡Te vas a quedar conmigo!. Brenda Ñahuis, le gritó: “Todos se van a enterar lo que haces y en lo que estás metido” y él la emprendió a golpes en el rostro y enseguida le disparó un tiro en la cabeza.