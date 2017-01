"Ollanta Humala jamás me pidió reunirme con gente de Odebrecht"

El exministro de Economía, Alonso Segura, afirmó que durante su gestión, el exmandatario Ollanta Humala nunca le pidió reunirse con algún ejecutivo de la empresa brasileña Odebrecht.



"Lo único que les puedo decir es que nunca he estado reunido con Odebrecht, nunca hubo una solicitud del expresidente Ollanta Humala de que me reúna con Odebrecht, nunca hubo direccionamiento", señaló Alonso Segura.



Sobre si el Partido Nacionalista habría recibido unos tres millones de dólares de Odebrecht para financiar la campaña presidencial de Ollanta Humala, Alonso Segura dijo que no tiene evidencia de ello.



Alonso Segura, quien concedió una entrevista a RPP, también señaló que sí conoce al brasileño Jorge Barata, exgerente de Odebrecht en el Perú, pero que nunca sostuvo reunión con él.