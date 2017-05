Caso Madre Mía y Ollanta Humala: 5 claves para entender el caso que involucra al expresidente [VIDEO]

El caso Madre Mía fue reabierto por el Ministerio Público y afecta la imagen del expresidente Ollanta Humala. La unidad de investigación del diario El Comercio transcribió audios que demostrarían que 'Cosito' y miembros de su entorno habrían comprado testigos. Espera, Tío Trome, no entiendo nada. Tranquilo sobrino, estos son los 5 datos claves que debes saber sobre el caso.



1. Madre Mía: La investigación podría demostrar que en 1992, Ollanta Humala asesinó a una mujer y su esposo, Natividad Ávila Rivera y Benigno Sulca Castro, a los que confundió con senderistas. El expresidente era jefe de la Unidad Contrasubversiva del Ejercito en la base Madre Mía de la región de Huánuco.



¿Quién vio a Ollanta Humala cometer el crimen? 'Cosito' no solo confundió a esa mujer y su esposo con senderistas sino también al hermano de Natividad, Jorge Ávila. A diferencia de la pareja, él sí logró escapar y denunciar al expresidente en junio de 1992. Él contó en su atestado que fue secuestrado y torturado junto a sus familiares. El caso fue archivado en 2009 porque Jorge Ávila cambió de testimonio.



Ollanta Humala y 'Madre Mía'.

2. Se reabre. Oye, Tío Trome, pero si la investigación fue archivada ¿por qué lo reabren, ah? Aquí es donde juega un papel clave la Fiscalía de la Nación, que en 2011 interceptó los teléfonos de Ollanta Humala, la ex primera dama Nadine Heredia y miembros de su entorno. Esto se produjo porque las autoridades encontraron vínculos entre la ex congresista nacionalista Nancy Obregón y personas cercanas al cabecilla terrorista Eleuterio Flores Hala "Artemio".



Fueron 11 interceptaciones y en las transcpciones de los audios que hizo El Comercio se da cuenta que cuatro están relacionadas con el caso Madre Mía.



3. Compra de testigos. Los audios que más generaron sospechas son en las que el hombre de confianza de Ollanta Humala, Amílcar Gómez, habla con Jorge Ávila sobre el pago de un dinero; y la del expresidente con Gómez, en la cual le advierte que tenga cuidado con el caso.



En una reciente a Perú21, Jorge Ávila dijo que se arrepentía de cambiar su testimonio. "Me arrepiento de haber cambiado mi testimonio. No debí hacerlo. El 'capitán Carlos' mandó matar a mi hermana y mi cuñado. Tenía miedo de que me maten, no tenía dinero", declaró al diario.

Ollanta Humala y los rastros del caso Madre Mía.

4. Terribles torturas: En el programa “Beto a saber” estuvo presente la hermana de Natividad Ávila, Teresa Ávila, y el soldado Adolfo Becker Silva. Ella llevó una fotografía de la víctima y el soldado reconoció que estaba a cargo de la alimentación de Natividad hasta que fue desaparecida.



Además, también reveló detalles escabrosos sobre el método de Ollanta Humala, entonces conocido como el Capitán Carlos, para desaparecer a los supuestos elementos subversivos. Según su testimonio y el de otros soldados a las víctimas se les torturaba y descuartizaba para meterlas en un saco al que se le rellenaba de piedras, con el fin de que desapareciera en el río.



5. Al banquillo. Tras estos hallazgos, el Ministerio Público decidió reabrir investigación por delitos contra lesa humanidad. Ollanta Humala afirma que él no realizó la compra de testigos y también criticó que se interceptarán sus comunicaciones durante la campaña 2011, cuando Alan García era presidente.



“Se utilizó el caso de Artemio para hacer interceptaciones ilegales a un partido, a un candidato a la presidencia, aun después de haber ganado la segunda vuelta electoral ¿Quién estaba de presidente? Alan García”, indicó Ollanta Humala.