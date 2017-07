Ollanta Humala y Nadine Heredia: ¿Alejandro Toledo hará caso a este pedido de los usuarios? [VIDEO]

La decisión de dar prisión preventiva por 18 meses al expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia hizo que no pocos opinaran en las redes sociales. Comentarios a favor y en contra se vieron por doquier y el tema se convirtió en tendencia en poco tiempo.



En este trote, los canales de televisión mostraron cómo Ollanta Humala y Nadine Heredia se dirigían a la Sala Penal Nacional en aras de ponerse a derecho con la ley. Esto sirvió de madera para una comparación que, quizá, todavía no hacías.



Resulta que no pocos 'alabaron' la determinación de Ollanta Humala y Nadine Heredia y criticaron a Alejandro Toledo, quien también está solicitado por la justicia peruana.

Así fue salida de Ollanta Humala y Nadine Heredia tras dictarse prisión en su contra.

Algunos pidieron al 'líder de la chakana' que siga los pasos de Ollanta Humala y Nadine Heredia para que limpie su nombre. ¿Acaso Alejandro Toledo les hará caso?



Pues, todo quedaría en la espera. Por mientras, se supo que el estudio de abogados Foley Hoag asesorará al Perú en el pedido de extradición de Alejandro Toledo, el cual es acusado de recibir 20 millones de dólares por parte de Odebrecht.