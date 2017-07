Ollanta Humala y Nadine Heredia: 'Vitocho' analiza su caso y muchos más temas de la política peruana

El ambiente político está movido. Dictaron prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se reunió con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y se piden cambios en el Consejo de Ministros, entre otras cosas. El acciopopulista Víctor ‘Vitocho’ García Belaunde sale al frente y hace un análisis de la coyuntura que se vive en nuestro país.



Congresista, ¿le parece justa la orden de prisión preventiva dictada contra Ollanta Humala y Nadine Heredia?

Es difícil de calificarla... Espero que la justicia en el Perú no sea abusiva y que se respete el debido proceso, han tomado una decisión muy grande, por lo que deben tener pruebas claras.



Algunos juristas aseguran que la medida tomada es un exceso, pues no hay peligro de fuga, ¿qué opina?

Eso resulta relativo, pues lo que prevalece es la evaluación que han hecho el fiscal y el juez. Es cierto que en el Perú se suele abusar de este tipo de medidas preventivas y también se suele abusar de liberar a muchos delincuentes.



A su criterio, ¿cuál sería el delito principal de la expareja presidencial?

A Ollanta Humala y Nadine Heredia aún no los han sentenciado, es un proceso que recién empieza. Los principales motivos, me da la impresión, serían los pagos pocos claros que se hicieron y las agendas de la ex primera dama. A esto hay que sumarle las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, y la negación constante de los Humala-Heredia.



¿No habrá algo más en contra de la expareja presidencial?

Hay una cosa que es importante, es cierto que existe una presión mediática en contra de ellos, pero, sobre todo, contra Nadine Heredia, porque ha sido muy protagónica en los cinco años del régimen de su esposo. Es acusada de haber cogobernado.



Uno de los argumentos de la Fiscalía es que el dinero que vino del exterior fue para fines personales. ¿Qué piensa al respecto?

Creo que sí, eso es clarísimo, ya que ese dinero no se vio reflejado en los gastos de la propia campaña.



Otros piensan que no es delito recibir dinero del extranjero para una campaña política, ¿qué opina?

Estrictamente hablando no es el pago de una comisión irregular, pero sí es un dinero entregado en efectivo de origen dudoso y que colinda con el lavado de activos.



¿Cómo cree que toma la ciudadanía que expresidentes vayan a la cárcel?

Es muy triste y muy lamentable para el país. Esto perjudica muchísimo su imagen. Dentro del Perú, todo lo que está pasando desmoraliza a la gente. También los desanima en cuanto a creer en sus políticos. Es funesto, son como ‘bombas de tiempo’ que explotan y dañan a la sociedad.



También se piensa que va a pasar lo mismo que con Félix Moreno (gobernador regional del Callao) y que solo estarán unas semanas tras las rejas, ¿eso es posible?

Eso es posible. Lo de Félix Moreno es un gran escándalo y es una forma de demostrar que en algunos casos, el Poder Judicial da un paso para adelante y dos para atrás.



¿Cómo está viendo el mundo y la prensa extranjera al Perú en estos momentos?

Me encuentro en Estados Unidos por un motivo de salud de mi hijo, y en la televisión ‘bombardean’ constantemente con información de lo sucedido con la expareja presidencial. Es decepcionante para un peruano estar fuera y ver que quien te representó ante el mundo acabe tras las rejas. Todo esto desprestigia totalmente al país en todos los aspectos.



¿Por qué somos un país tan proclive a la corrupción?

Porque hay impunidad, porque siempre hemos creído en esa frase ‘pobrecito, tiene familia, no lo persigas, no lo condenes’. Esto ha sido fatal para la historia del Perú.



La gente del pueblo piensa que todos los políticos son rateros. ¿Qué les diría?

Los políticos son parte de la sociedad, no es una raza diferente. Por lo tanto, si la sociedad está enferma, los políticos también están enfermos. Lo que falla hoy en el Perú es la sociedad, que está enferma por falta de valores y educación, y por eso eligen a cualquiera, y ese cualquiera resulta siempre improvisado y malo.



DON ISAAC

Don Isaac Humala le dijo a Nadine Heredia: ‘Si te gusta la política y la plata, vas a terminar en la cárcel’. ¿Eso fue un vaticinio?

Sí. A Nadine Heredia le dijimos muchas veces que siguiera el ejemplo de Violeta Correa de Belaunde, pero ella se olvidó de esto y se metió a la política para querer gobernar o cogobernar, queriendo asumir una serie de funciones que le delegó su esposo. Todo esto, sumado a la corrupción, produjo una reacción negativa hacia su persona.



¿Cree que se ‘emborrachó de poder’?

Claro, esa frase que dio don Isaac Humala para calificar a su nuera, pinta de cuerpo entero la situación. Eso suele pasar con muchas personas que pasan por el umbral de Palacio de Gobierno y se transforman.

Madre de Ollanta Humala se quebró al hablar de situación de su hijo.

PPK Y KEIKO

Cambiando de tema, ¿cree que la reunión entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori dará buenos resultados?

Creo que ha sido una reunión provechosa, pero no creo que sea la solución a todos los problemas. Pero sí ayudará a establecer un contacto abierto, que permitirá evitar confrontaciones funestas o negativas en el futuro.



Ya que mencionamos el apellido Fujimori, usted dijo que no votaría por Kenji porque ‘es limitado’, pero muchos lo ven como futuro jefe de Estado. ¿Esa es una posibilidad?

En el Perú cualquier cosa puede pasar. Ha habido presidentes de todo tipo de inclinaciones, de aficiones. Yo creo que Kenji no tiene, hasta el día de hoy por lo menos, las condiciones para ser presidente del Congreso o presidente de la República. Creo que dentro de la familia Fujimori, la que está mejor posicionada es su hermana Keiko. No olvidemos que su apellido pesa.



Sigue creyendo que Pedro Pablo Kuczynski ‘está viviendo en las nubes’...

No está gobernando, está reinando. Él no quiere o no puede gobernar, se encuentra delegando demasiado a su entorno más cercano y eso tarde o temprano le va a pasar la factura.

Muchas gracias, congresista.

Gracias a ti.