Carlos Tapia, exmiembro del gobierno de Ollanta Humala, sostuvo que la presentación de los aportes para la campaña del Partido Nacionalista en el 2011 fue una “cosa muy fea”.



En entrevista con RPP, Carlos Tapia señaló que cada uno de los supuestos aportantes daba 50 mil 230 soles y eran 15 personas las que abonaban esa misma cantidad.



“Era claro que estaban dividiendo un aporte oculto en dólares, lo pasaban a soles y lo repartían entre 10 o 15 personas; hay alrededor de 5 a 8 de ese tipo de secuencias”, precisó Carlos Tapia.



Consultado sobre los manejos del dinero, Carlos Tapia indicó que el tema económico era llevado exclusivamente por Nadine Heredia y su hermano Ilan.



Carlos Tapia añadió que han habido más aportes irregulares. Recordó que Juan Carlos Rivera –pautero de la campaña nacionalista– dijo públicamente que él mismo llevó a los canales de televisión maletines con alrededor de 12 millones dólares para pagar la propaganda adelantada.



“Eso no es normal, eso lo ha dicho el propio responsable de campaña y no pasó nada porque en ese momento la Fiscalía y el Poder Judicial no estaban interesados en combatir la corrupción”, enfatizó Carlos Tapia.