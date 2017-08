Ollanta Humala y Nadine Heredia: exprimera dama 'indignada' con fallo que confirma prisión preventiva

El ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia atraviesan las horas más difíciles de sus vidas. Jamás imaginaron que luego de ocupar Palacio de Gobierno pasarían a la fría celda de una prisión.



El último viernes, sus esperanzas de terminar su encierro y volver a casa se hicieron añicos, cuando el Poder Judicial rechazó su apelación y confirmó los 18 meses de prisión preventiva que les dio el juez Richard Concepción Carhuancho.



Ollanta Humala está preso en la base policial de la Diroes, en Ate Vitarte. Nadine Heredia, en el anexo del penal Santa Mónica.



Se les imputa los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.



Su defensa anunció que presentará una casación (apelación) ante la Corte Suprema. Sin embargo, la definición de la misma podría demorar hasta un año, tiempo en que Ollanta Humala y Nadine Heredia seguirán tras las rejas.



El abogado penalista Carlos Caro, dijo: “En este caso no solo resulta difícil que se declare admisible, sino que, de ser así, esta tomaría un plazo mínimo de un año para definirse”.



El otro camino es presentar un recurso de ‘habeas corpus’, pero especialistas como el exprocurador Luis Vargas Valdivia creen que no procedería.

“Para que tenga éxito necesitarían sustentar que la resolución de última instancia contradice la Constitución, y eso no ha sucedido”, dijo.



‘INDIGNADA’

Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) revelaron que Nadine Heredia se mostró ‘indignada’ con el fallo que confirma la prisión preventiva. Añadieron que, pese a su complicada situación, se muestra ‘altanera’.



Indicaron que en los próximos días estaría siendo incluida en un taller del penal.