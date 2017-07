Ollanta Humala y Nadine Heredia: Así informa el mundo sobre orden de prisión preventiva [VIDEO y FOTOS]

Los 18 meses de prisión preventiva sobre Ollanta Humala y Nadine Heredia es noticia de nivel mundial. El Primer Juzgado de Investigación dictó la condena este jueves. La ex pareja presidencial son acusados por el delito de lavado de activos por recibir donaciones irregulares por parte de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña electoral.



"El País", "El Clarín", "O globo", ""The Washington Post" han puesto en portada la noticia sobre Ollanta Humala y Nadine Heredia.



"Declaro fundado el requerimiento de revocatoria de comparecencia con restricciones contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, y en consecuencia se impone mandato de detención contra los investigados por el plazo de 18 meses por el delito de lavado de activos en agravio del estado", manifestó el juez Richard Concepción Carhuancho al leer el fallo tras una audiencia de más de cinco horas.



Todos los medios peruanos estuvieron cubriendo la noticia sobre Ollanta Humala (Presidente 2011- 2016) y Nadine Heredia. La ex pareja presidencial es acusada recibir 3 millones de dólares para su campaña presidencial por parte de Odebrecht.



Ollanta Humala y Nadine Heredia llega a la carceleta del poder Judicial.