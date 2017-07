Ollanta Humala y Nadine Heredia: Pedro Cateriano y Cecilia Valenzuela tuvieron broncaza en redes por el caso 

El caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia sigue causando polémica entre sus seguidores y detractores tras ser detenidos para cumplir los 18 meses de prisión preventiva dictados en su contra. Una encendida conversación es la que tuvieron en Twitter el expremier Pedro Cateriano y la periodista Cecilia Valenzuela.

Resulta que Pedro Cateriano respondió de forma sarcástica a un comentario en Twitter de Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, que lo criticaba por decir que el financiamiento ilegal es cuestionable, pero no tipificado como delito en nuestro país. Esto en alusión a uno de los principales cargos en contra de Ollanta Humala y Nadine Heredia.

"Anda a estudiar un poco de derecho antes de pontificar. Acá se estaba discutiendo riesgo procesal. No había riesgo de fuga. Así de sencillo", escribió Pedro Cateriano menospreciando lo dicho por Alfredo Torres. En ese momento fue que se metió en la conversación, Cecilia Valenzuela, pareja del segundo y notoriamente a favor de la medida contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.

Anda a estudiar un poco de derecho antes de pontificar. Acá se estaba discutiendo riesgo procesal. No había riesgo de fuga. Así de sencillo. https://t.co/cW9bhQcyTv — Pedro Cateriano B (@PCaterianoB) 14 de julio de 2017

Cuando se estudia derecho se lleva el curso de ética y deontología. Olvidaste esa materia? https://t.co/dM4rYGe8vE — Cecilia Valenzuela (@cevalenzuelav) 14 de julio de 2017

A las siguientes respuestas de Pedro Cateriano, Cecilia Valenzuela disparaba críticas que también retuiteaba a su seguidores. En uno tildó a exministro de Ollanta Humala de "ayayero del Capitán Carlos".

Pedro Cateriano decidió cortar la conversación diciendo que "el pleito es con tu marido. Contigo no me meto". Pero la despedida fue respondida con un irónico "Jajaja Lo qué pasa es que tú no tienes mujer", por parte de Cecilia Valenzuela.

Es un chiste? El ayayero del Capitán Carlos hablando de ceguera? Y cuál libremente, si no actuaba hasta que no le daban luz verde!! https://t.co/j9BiBok9jq — Cecilia Valenzuela (@cevalenzuelav) 14 de julio de 2017

Jajaja Lo qué pasa es que tú no tienes mujer. https://t.co/S6y10WilEv — Cecilia Valenzuela (@cevalenzuelav) 14 de julio de 2017

Ollanta Humala y Nadine Heredia generan este tipo de discusiones en las redes sociales durante estas horas, mientras tanto, ambos ya es encuentran recluidos en el penal Barbadillo y el de Mujeres de Chorrillos, respectivamente.

Ollanta Humala y Nadine Heredia