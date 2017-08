Ollanta Humala y Nadine Heredia: Duberlí Rodríguez dijo que jueces reciben presiones [VIDEO]

No les abrirán las rejas. El expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia seguirán en la cárcel, ya que la Segunda Sala Penal de Apelaciones, presidida por el juez César Sahuanay, rechazó el recurso que presentaron para dejar sin efecto la orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra.



La Sala tomó la decisión por unanimidad, al considerar que sí existe peligro procesal por parte de ambos investigados y que sus argumentos de defensa no tuvieron el peso suficiente para anular los que aprobó el juez Richard Concepción Carhuancho, quien ordenó el encierro.



A Ollanta Humala y Nadine Heredia se le imputan los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, pues recibieron dinero ilícito de parte del gobierno de Venezuela y de la constructora Odebrecht para las campañas del 2006 y 2011, respectivamente.



Jorge Barata (Odebrecht) confesó que entregó 3 millones de dólares a Nadine Heredia para la campaña nacionalista.

Ollanta Humala y Nadine Heredia apelan orden de prisión preventiva en su contra

‘DEBE ACATARSE’

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, aseguró que debe acatarse el fallo. Indicó que los jueces reciben presiones de políticos, e incluso de los medios de comunicación, por lo que esta decisión evidencia la independencia con la que actúan.



Mientras que el mandatario Pedro Pablo Kuczynski, durante la ceremonia del Día del Juez, manifestó: “Hoy nos ven con una mezcla de preocupación y sorpresa, porque tenemos un expresidente que está en la cárcel hace ya once años, otro con prisión preventiva y uno más que está solicitado por la justicia”.

RAZONES DEL FALLO

Entre los argumentos considerados por la Sala, se valoraron como puntos clave la presunta compra de testigos en el caso Madre Mía, por parte de Ollanta Humala, y el poder que le dio Nadine Heredia a una prima para que pueda salir del país con sus hijos.



- Ollanta Humala y Nadine Heredia pertenecerían a ‘una organización criminal que rebasa las fronteras nacionales’ y por eso son investigados por ‘delito de lavado de activos en su modalidad agravada’.



- Nadine Heredia entregó a una prima un poder para poder sacar a sus hijos del país. Sería señal de peligro de fuga.



- Nadine Heredia trató de ‘alterar su letra’ cuando se realizaba la pericia de las agendas.



- Entrega y colocación de dinero que vendría del extranjero y que fue redirigido a las cuentas de Nadine Heredia.



- En los audios del caso Madre Mía se señala compra de testigos por parte de Humala. Se temió que en el caso Odebrecht, Humala haga lo mismo.



- En su declaración, los ‘aportantes’ a la campaña del Partido Nacionalista rechazaron haber dado dinero.



- Se consideraron los informes de la ONPE que podrían acreditar la probabilidad de que se hayan realizado aportes ‘fantasmas’ al nacionalismo.