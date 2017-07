Ollanta Humala y Nadine Heredia: ¿qué se dijo en la audiencia para sustentar prisión preventiva? [VIDEO]

Ollanta Humala y Nadine Heredia no solo lavaron millones de dólares de procedencia ilícita del gobierno venezolano y de las empresas Odebrecht y OAS para invertirlos en las campañas presidenciales del 2006 y 2011, a través del Partido Nacionalista, sino que los utilizaron para comprar su residencia, vehículo, constituir empresas y hasta abrir cuentas bancarias a nombre de sus menores hijas y de terceras personas.



Este fue uno de los argumentos principales que dio el fiscal Germán Juárez Atoche ante el juez Richard Concepción Carhuancho, al sustentar su pedido de prisión preventiva de 18 meses para Ollanta Humala y Nadine Heredia, en la investigación que enfrentan por delito de lavado de activos, el cual será resuelto en las próximas horas. Hasta el cierre de esta edición, pasada la medianoche, continuaba la audiencia en la que se decidiría la suerte de la pareja.



Según el representante del Ministerio Público en sus seis horas de exposición, entre los nuevos elementos surgidos están la declaración del ex director ejecutivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata y del CEO de esta empresa, Marcelo Odebrecht, quienes señalaron que entregaron a la ex primera dama tres millones de dólares de fondos no declarados. Es más, el primero sostiene que tras la entrega de más de un millón de dólares, Nadine Heredia lo llamó para pedirle más dinero.

Ollanta Humala habló de pedido de prisión preventiva en su contra.

AGENDAS

El fiscal resaltó, además, que el accionar ilícito de la pareja se corrobora ‘con el arqueo’ que hizo Nadine Heredia en su agenda, que trató de invalidar ante las autoridades. En las anotaciones se hace mención de cuentas a nombre de sus hijas en el Banco de Comercio. Según esta entidad, son dos depósitos a plazo fijo por más de 42 700 soles cada uno. También corroboró la existencia de otras cuentas por 48 480 dólares y 25 mil dólares de fondos mutuos, como consta en la agenda.



Juárez Atoche también señaló que ambos lavaron dinero ilícito a través de falsos aportantes a la campaña de Ollanta Humala y la constitución de empresas falsas y una ONG, donde ella adujo haber trabajado para justificar sus ingresos.