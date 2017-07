Ollanta Humala: ¿Nadine Heredia tiene la culpa de todo? Ulises Humala emprende contra su cuñada [VIDEO]

Alberto Otárola, uno de los abogados de Ollanta Humala, fue a la Base de la Dinoes (Ate Vitarte) a conversar con el exmandatario y reveló que este dijo que el espacio que le habían asignado ‘es muy parecido al que hay en un cuartel militar’, por lo que ya está acostumbrado, pues la mitad de su vida estuvo en el Ejército.



“Está tranquilo, pendiente de la situación, sin acceso a los medios y esperando la revocación de la resolución. También ha preguntado por su esposa Nadine Heredia, sus hijos y toda su familia”, manifestó el letrado.



Agregó que Ollanta Humala no ha solicitado ningún pedido especial dentro del centro penitenciario y quiere que se cumpla con el reglamento correspondiente.



Trascendió que la celda donde está recluido se encuentra en una instalación distinta a la que alberga a Alberto Fujimori. Es pequeña y con lo básico para descansar y tomar sus alimentos.



TWITTER Y APELACIÓN

Previamente, el Ollanta Humala escribió en Twitter: “Agradecemos las muestras de cariño recibidas de nuestros militantes, amigos y población. Sé que están cerca (de nosotros)... Un fuerte abrazo.



De otro lado, el recurso de apelación a la orden de 18 meses de prisión preventiva dictada contra la expareja presidencial será formalizado entre mañana lunes y martes.



¿QUIÉN TIENE LA CULPA?

Ulises Humala, hermano mayor de Ollanta Humala, señaló que su cuñada Nadine Heredia estuvo ‘perturbando el proceso’ cuando mintió en el tema de sus agendas.



Consideró que en noviembre del 2016, Nadine Heredia sí hubiera sido merecedora de la prisión preventiva, pero hoy ya no. Mucho menos su hermano.



“Ahora ya no (le corresponde) porque no he visto ningún elemento nuevo en el comportamiento de Nadine Heredia entre noviembre y ahora. Su trabajo en la FAO, pienso, que fue de favor, pero formalmente está ahí”, señaló el hermano de Ollanta Humala en RPP.

POLÉMICA POR ORDEN DE ENCIERRO

La prisión preventiva de 18 meses dictada contra Ollanta Humala y Nadine Heredia sigue originando diversas opiniones de expertos en leyes.



Para el abogado penalista Mario Amoretti, "la medida en mención no debió proceder, ya que no existe peligro procesal de fuga". Indicó que "darle a la expareja presidencial comparecencia restrictiva e impedimento de salida del país era suficiente".



Mientras que el exfiscal Avelino Guillén, dijo: “Es una resolución debidamente sustentada y motivada, en consecuencia, consideramos que se ajusta a derecho”.



