Rompieron su silencio. Luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenara 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Ollanta Humala, y su esposa, Nadine Heredia, la ex pareja presidencial se defendió de las acusaciones y calificó la decisión como "una confirmación del abuso de poder".



"Esta es la confirmación del abuso del poder, al que nosotros le haremos frente, en defensa de nuestros derechos y de los derechos de todos", escribió Ollanta Humala en su cuenta de Twitter.



En tanto, la ex primera dama, Nadine Heredia, insistió en la falta de pruebas en su contra. "Gracias a los que no sentencian antes de tiempo y que creen en la inocencia hasta que existan pruebas en contra. Hoy no han sido presentadas"



Ollanta Humala: "Esta es la confirmación del abuso del poder". Composición: Trome Ollanta Humala: "Esta es la confirmación del abuso del poder". Composición: Trome

"A pesar de la arbitrariedad estamos aquí, confiamos en que ésta decisión se va a revertir por ser de justicia. Confiamos en nuestro país!", agregó Heredia.



Como se sabe, Humala y Heredia se entregaron a la justicia el jueves por la noche. La pareja fue captada trasladándose de la Sala Penal Nacional a la carceleta del Poder Judicial.



Es preciso indicar que Humala y Heredia no han sido declarados culpables de los delitos de que se le acusan.

Nadine Heredia: "Hoy (las pruebas) no han sido presentadas". Composición: Trome Nadine Heredia: "Hoy (las pruebas) no han sido presentadas". Composición: Trome

Se cree que Nadine Heredia será trasladada al Penal Virgen de Fátima, mientras que Ollanta Humala sería recluido en el penal de Barbadillo, donde se encuentra el también expresidente Alberto Fujimori.



De acuerdo a una información recibida por el diario El Comercio, una junta técnica de clasificación de el Poder Judicial determinará a qué penales serán enviados Ollanta Humala y Nadine Heredia. Esto dependerá de si el juez que ve el caso dispone de un internamiento en un centro de régimen cerrado ordinario o uno de régimen cerrado especial.