Ollanta Humala y Nadine Heredia: Simpatizantes se enfrentan a detractores de ex pareja presidencial [VIDEO y FOTOS]

Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron sentenciados a 18 meses de prisión preventiva por el delito de lavado de activos por el juez Concepción Carhuancho. La pareja presidencial siempre manifestó que era inocente y que "están con la conciencia tranquila".



La ex pareja presidencial manifestó que se ponen a disposición de la justicia. Los padres de Ollanta Humala también se pronunciaron sobre la sentencia de su hijo y manifestaron estar indignados por la decisión del juez Concepción Carhuancho.



Pero lo que llamó la atención de mucho fueron los espontáneos seguidores de Ollanta Humala y Nadine Heredia que estaban fuera de la casa de los Humala para mostrar su apoyo a la ex pareja presidencial.



En el mismo lugar también se presentó algunas personas que estaban en contra de Ollanta Humala y Nadine Heredia. La ex pareja presidencial llegó a la Sala Penal Nacional para ponerse a derecho de la justicia peruana.



