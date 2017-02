Ollanta Humala: "Yo no pertenezco a ese club de presidentes prófugos o que se van a vivir fuera del país"

A su salida de la sede del Ministerio Público, dónde declaró por supuestos actos de corrupción en la construcción del Gaseoducto Sur, el expresidente Ollanta Humala, le respondió a su antecesor, Alan García y le dijo: "Nadie quiere estar en el saco del Señor García (...) Yo no pertenezco a ese club de presidente prófugos y que se van del país".



Ayer, García Pérez pidió que no lo metan en la pandilla de expresidentes. Esto habría incomodado a Humala. El exjefe de Estado señaló que él y su familia respetan las medidas de restricción impuestas por el Poder Judicial, pese a que esto lo perjudica en sus quehaceres políticos al interior del país.



"En mi caso, yo resido en el país y no me he ido del Perú. Estoy permanentemente a disposición de las autoridades. (Sobre García) me alegra que esta vez sí haya venido al llamado e las autoridades", precisó antes de retirarse de la fiscalía.



Sobre el tema del Gaseoducto, emplazó al actual gobierno a aplicar la cláusula de corrupción del contrato "si tiene alguna sospecha de estos actos ilícitos".