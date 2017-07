Ollanta Humala: padres del exmandatario se pronunciaron sobre prisión preventiva [VIDEO]

La decisión judicial de dar 18 meses de prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala y su pareja, Nadine Heredia, motivó todo tipo de pronunciamientos y reacciones. Una de las más destacadas fueron las que realizaron los padres del exmandatario.



La señora Elena Tasso consideró que ya no hay un "Poder Judicial limpio. "Faltaba que contara la historia de los abuelitos, de los bisabuelos", agregó la madre de Ollanta Humala dejando entrever que el juez Concepción Carhuancho hizo una narración extensa e innecesaria.



La suegra de Nadine Heredia no se detuvo y mandó más dardos en contra del magistrado que dictó la medida en contra de su hijo. "No sé dónde ha estudiado, seguramente en Chimbote", manifestó Elena Tasso.

DON ISAAC

El padre de Ollanta Humala, don Isaac, también se pronunció acerca de lo acontecido. El mediático personaje centró sus críticas en la edad del juez Concepción Carhuancho, a quien calificó de "muchachón".



Pero lo más picante fue lo que mencionó cuando se le pidió indicar si creía en la inocencia de su hijo. "Inocente no es", sentenció el suegro de Nadine Heredia, agregando que el dinero que habría recibido Ollanta Humala llegó cuando no era presidente.