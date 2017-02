"Ollanta no solo ha traicionado al Perú sino a su padre", manifestó Isaac Humala

“Siento una profunda decepción de él (Ollanta Humala), porque no solo ha traicionado al Perú, sino a su padre”, sostuvo Isaac Humala, al referirse a la revelación de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht, quien señala que entregó 3 millones de dólares para el financiamiento de la campaña del nacionalismo en el 2011.



“Ratifico lo que he dicho. Siento una profunda decepción porque no pensé que un hijo traicionara de esta manera a su papá. Si él (Ollanta) hubiera seguido con nuestra posición del ultra nacionalismo, en estos momentos el país estaría marchando en desarrollo y toda la corrupción estaría eliminada”, expresó el patriarca de los Humala tras aclarar que no habla con su hijo Ollanta Humala, desde hace tres años.



No obstante, el padre del ex jefe del Estado, Ollanta Humala, sostuvo que “no le sorprende” que empresas o partidos políticos de procedencia extranjera “apoyen” en el financiamiento de campañas electorales de otros países de su región porque “es una costumbre”.



Para Isaac Humala, los aportes que efectúan los ciudadanos a sus agrupaciones políticas “no alcanzan” para financiar una carrera electoral, por ello las empresas grandes suelen “adelantar su favor” a los candidatos que encabezan las encuestas durante los comicios, a cambio que el próximo gobierno las favorezca, como el caso de Odebrecht.