ONPE dio kits electorales a estos personajes de la política local

Entérate de las últimas de la política.



CANDIDATITIS I

Faltan cuatro años para las elecciones y asoman algunos candidatos. La ONPE ya ha vendido más de 130 kits, los planillones que deben llenar los grupos políticos para participar en la contienda...



CANDIDATITIS II

Entre los que aspiran están el ‘moradito’ Julio Guzmán (Partido Morado), el shipibo Miguel Hilario (Partido Pluralista) y Daniel Mora (Futuro Perú). ¡No me diga!...



CENSURA

Martín Belaunde Moreyra dice que el contralor Edgar Alarcón se equivoca al pedir la censura del ministro Thorne. “Su declaración es causal de destitución porque no debe intervenir en política”, afirma. Ayayay...



‘LOS MISERABLES’

Yehude Simon recuerda una frase de ‘Los miserables’, de Víctor Hugo: “Todos los crímenes del hombre comienzan en el abandono y la vagancia del niño”. Así es...



RIDÍCULO

Por Twitter, Héctor Becerril se burla de PPK. Le pide que no hable de la ‘revolución de la salud’, pues ‘no sabe la realidad’. “Por lo menos lea las noticias y no haga el ridículo”, le exige. Qué fuerte...



‘HAZ ALGO, LUCHO’

Se ha hecho viral el video donde Nicolás Lúcar cruza a pie un puente y dice que si sigue en el taxi para su entrevista con Philip Butters, llegaba en 40 minutos. “Lucho Castañeda, haz algo pues hermano”, dice molesto. Quééé...