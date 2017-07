¿Quién era Pablo Escobar? Hace dos años viajé a Medellín, Colombia, para conocer de primera mano la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante más poderoso y siniestro que haya podido existir en el mundo. Aquella vez entrevisté a 'Popeye', Jhon Jairo Velásquez Vásquez, el sicario más letal del 'Patrón del mal'.



En las conversaciones que tuve con él, durante tres días, me habló de los atentados, de las excentricidades, de los vicios y de los desquicios de su 'Patrón', pero también me reveló a ese Pablo Escobar amoroso y entregado a su familia, el que según 'Popeye' era su 'talón de Aquiles'.



¿El hombre más sanguinario de la historia de Colombia sabía amar? ¿Se desvivía por su familia? ¿Sabiendo que era rastreado decidió llamar a su hijo por última vez?



Para responder y aclarar estas preguntas contacté a Juan Pablo Escobar, el primogénito del capo, quien tras la muerte de su padre y durante años utilizó el nombre de 'Sebastián Marroquín' 'para escapar de la violencia', explica.



Juan Pablo Escobar presentará su libro 'Pablo Escobar. In fraganti' en la Feria del Libro de Lima el domingo 23 de julio a las 7 de la noche en el auditorio Blanca Varela, acompañado del periodista Beto Ortiz.

Muerto Escobar, cada cierto tiempo se hallan millones de dólares ocultos en distintas casas. Muerto Escobar, cada cierto tiempo se hallan millones de dólares ocultos en distintas casas.



EL LIBRO

Para su último libro 'Pablo Escobar in fraganti: lo que mi padre nunca me contó', tuvo que hacer una exhaustiva investigación ¿Qué considera fue lo más sorprendente que halló?

- Sin lugar a dudas la relación de mi padre con las agencias de inteligencia y antidrogas son historias difíciles de digerir. Capítulos como “las últimas 72 horas de mi padre” también revelan facetas desconocidas de él incluso para mí. Todavía quedan muchas historias por descubrir acerca de mi padre, pero este libro hace unas revelaciones sorprendentes sobre la corrupción internacional que le permitió llegar tan lejos en lo económico y militar. También me parece que pone seriamente en entredicho la agonizante política antidroga que durante años ha garantizado la violencia entre los latinoamericanos.



¿Por qué seguir escarbando en la vida de su padre?

- Mi único compromiso es con la verdad de los hechos que acontecieron. No busco re escribir la historia de mi padre a mi antojo, pretendo desnudarla en su más inexpugnable intimidad, pero sin caer en el juego ni en la trampa de la glorificación de la violencia. No permitiré que sea Netflix o Caracol TV quien escriba la historia de mi familia, de mi vida, de mi intimidad y la de mi padre sin siquiera consultarnos. Verdad hay una sola, versiones hay mil.



¿Por qué nos fascina tanto la vida de criminales?

- ¿Escuchaste el término ‘hibristofilia’ (Apetencia sexual desorbitada por tener relaciones con violadores, asesinos o criminales, según internet)? Creo que al final tiene mucho que ver con eso.



¿Durante su investigación halló alguna historia que involucre a Perú con la de su padre?

- Esa relación ya la revelé en mi primer libro Pablo Escobar Mi Padre, donde cuento cómo los Estadounidenses nos ofrecieron Visas a toda mi familia a cambio de escribir un libro y mentir sobre la supuesta relación entre Fujimori y Montesinos, con la supuesta finalidad de tumbar a ese gobierno. Como mi madre y yo nos negamos a imprimir mentiras, lo hizo mi tío en su libro “Mi Hermano Pablo” y en una revista donde relata supuestos hechos que fueron inexistentes. Una semana después Fujimori se cayó.



SU PADRE



Juan Pablo, ¿usted ama a su padre?

- Mi amor por mi padre es incondicional y no negociable. Amé al padre, y a la par cuestioné con firmeza al bandido en vida. Pero cuando tuve que elegir, no dudé en estar dispuesto a morir a su lado. Un buen hijo no abandona a sus padres bajo ninguna circunstancia, y menos en una cultura que reza: honrarás padre y madre.



¿Se puede amar a un hombre tan siniestro como Pablo Escobar?

- Lo elegiría mil veces como papá. Lo conocí y como tal fue muy bueno conmigo, siempre me alentó a seguir un camino diferente. Me pregunto quién es más siniestro, si exclusivamente mi propio padre, o las políticas prohibicionistas –y quienes las mantienen- que garantizaron su existencia y permanencia en el poder destructor que dirigía con la connivencia de muchos sectores de la sociedad. Realidad que no se ha modificado hoy en lo absoluto.



Definitivamente, usted no tuvo una infancia normal. ¿Cómo la recuerda?

- Elefantas amaestradas en la India como Margaret de muchos años de edad, formaban parte de nuestro mundo al lado de jirafas, cebras, hipopótamos, rinocerontes, helicópteros y aviones que nos dejaban en 30 minutos en Medellín o en una hora en la capital de Colombia desde la Hacienda Nápoles. Todo lo que el dinero podía comprar fue adquirido. Cada día había más dinero pero menos libertad y menos tranquilidad. Y estas últimas, no tienen precio. Todo el dinero del mundo no le alcanzó a mi padre para comprar un minuto de Paz.

Hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar Hijo, hija y esposa de Pablo Escobar.



¿Cuáles eran las excentricidades del que gozaba siendo el hijo de uno de los hombres más ricos del planeta?

- Motos tuve al tiempo más de una treintena de todas las marcas y cilindradas, las disfruté intensamente pues me gustaba correr y hasta en los diarios quedaron registrados un par de logros deportivos en esa área, pero nadie lee esas noticias. Tuve un apartamento de soltero desde los 11 años y también licencia de conducción gracias a la corrupción. Y tuve o pude tener todo lo que un hombre de 50 apenas podía soñar pero que un niño no podría manejar. Todo duró nada. ¿Para qué una mansión si no hay nadie que te esté esperando? Yo sólo veo muertos en mis álbumes.



¿Es verdad que su padre contrataba a Roberto Gómez Bolaños ('El chavo del ocho') para sus fiestas de cumpleaños? ¿Usted le pidió a su padre que contrate a Michael Jackson para un concierto privado?

- Lo de Bolaños es falso. ¿Qué niño no se acordaría de tener a semejante estrella en su cumpleaños? Tengo las fotos de todas mis fiestas y ahí no hay nadie ni parecido.



Mi padre me aceptó la inocente idea de contratar al rey del pop para traerlo a la Hacienda Nápoles para un show privado. Lo cierto es que yo estaba cansado de los talentos locales de países vecinos mientras veía que había con qué traer a lo mejor de lo mejor. El precio no sería un problema, plata había de sobra. No pensábamos que cobrara más de 2 o 3 millones de dólares o si cobraba diez mi padre los tenía. Pero segundos después de que él me escuchó la idea, se le ocurrió una maquiavélica para Jackson: Después del concierto no lo dejaría irse tan fácilmente de la Hacienda Nápoles, el plan era cobrarle 60 millones de dólares para dejarlo volver con vida a EEUU. En el libro Pablo Escobar In Fraganti cuento más detalles.



¿A su corta edad sospechaba de las atrocidades que su padre cometía en Colombia? ¿Qué sintió cuando se lo reveló?

- Tenía 7 años, mi padre ya había ordenado la muerte del Ministro de Justicia Lara Bonilla y de repente se me acercó y me dijo: “Hijo, soy bandido. Es a eso a lo que me dedico”. Era el mismo papá al que acompañé a los lugares más pobres de Colombia, donde lo vi abrazar a mendigos y a familias enteras que vivían dentro del hedor del basurero municipal de Medellín, había sido aquel que había regalado más de 50 canchas de fútbol iluminadas para que las comunidades más pobres pudieran tener donde hacer deporte, paradójicamente para que no consumieran drogas, por más que las canchas que pisaban estaban financiadas con tanta cocaína, como la arena que cubría sus campos.



¿Nunca le pidió que parara con las masacres?

- Nunca me cansé de rogarle que parara las bombas y toda la violencia. Me reconoció Pacifista en su discurso de entrega en La Catedral. Ningún acto de violencia justifica más violencia. La realidad es que masacres hacían todos en Colombia, mi padre no fue el único y el Estado Colombiano fue cómplice con él en muchas como las que relato en mis dos libros. Las guerrillas y los paramilitares y prácticamente cada fuerza del Estado hicieron las suyas en esos tiempos atroces. Le hablo además de un Estado que fue condenado por masacrar a niños en las esquinas de Medellín por parecer ser trabajadores de Pablo Escobar y cayeron en manos de las “autoridades” de entonces. La violencia iba y venía de todas partes.



LAS PRODUCCIONES DE TV

¿Qué opina de la serie 'Narcos'?

- En mi página de Facebook publiqué un artículo que leyeron más de un millón de personas en todo el mundo. En el libro In Fraganti he dedicado un capítulo entero a describir no sólo sus 28 errores sino también sobre otras series que glorifican la actividad criminal de mi padre, que cultivan e instalan en los jóvenes el deseo de ser Narcos, una especie de “súper héroes” del bajo mundo. Lo que allí se cuenta no es lo que allí vivimos. La versión de Netflix es la del establecimiento de los Estados Unidos. La de Caracol, responde al establecimiento local. Hay una innegable intencionalidad política en ambas. Menos mal quedan mis dos libros para desmentirles. Pero sobre todo para que cuidemos el verdadero y legítimo mensaje que debemos heredar de esta historia, y en eso yo le agradezco a mi padre por habernos mostrado a todos el camino que no debemos recorrer.



En la serie 'El patrón del mal' a usted lo muestran como un niño ajeno a las actividades de su padre, pero 'Popeye' ha dicho que abusaba de jovencitas en Medellín. ¿Qué tiene que decir ante eso?

- Parece que no miraste la parte donde él se retracta y me pide perdón públicamente en sus propias redes sociales por video y explica que fue presionado por terceros para que se dijeran toda clase de mentiras en mi contra. Hemos hecho la Paz y dejado atrás y para siempre todas las diferencias. Nos debemos respeto mutuo por la memoria de mi padre. Y lo conservaremos para bien.



¿Por qué, después de tantos años, decidió utilizar su verdadero apellido: Escobar?

- Yo nunca renuncié al parentesco ni al amor por mi padre, sólo fui a cambiar legalmente un documento por otro para poder escapar de la violencia que heredamos de su aparato criminal que ahora nos quería comer vivos. Para los que nacimos al interior de la mafia, cambiar de identidad es como cambiar de ropa. Nadie se lo toma tan personal. Me definen mis acciones, no el nombre que usaba mientras las realicé. Al final somos un solo número de expediente.



¿Por qué escribir libros sobre su padre? ¿Para usted es quitarse un peso de encima?

- Tres razones:

1. Verdad para las víctimas. Verdad es reparación.

2. A mi hijo la historia de su abuelo se la cuento yo, no Netflix ni mucho menos Caracol TV.

3. A los jóvenes y todos los lectores un mensaje inequívoco: una invitación a la no repetición ni imitación de la violencia cometida por mi padre.



Algunos dicen que se descubrió la ubicación de su padre porque él cometió el grave error de hacer una llamada de muchos minutos. Y esa llamada fue a usted. ¿Es cierto?

- La última llamada fue a mí. Pero no fue un error. Mi padre quería morir ese día. Supo que la única manera de liberar a su familia –ahora rehén del Estado- era quitándose la vida. Y así lo hizo en su mayor acto de amor, dejándose encontrar por nosotros el 2 de diciembre de 1993.



¿Qué lo hace sentir orgulloso de su padre?

- El amor con el que me crió a mí y a mi hermana. El amor incondicional a todos los miembros de su familia. El amor por lo pobres, los animales y la naturaleza. Los buenos consejos que me dio para que no siguiera sus pasos.



¿Hoy tiene una vida normal?

- Definamos primero “normal” a ver quién tira la primera piedra.



Hay muchos que admiran a su padre, incluso lo llaman 'guerrero' ¿Qué tiene que decirle a esas personas?

- ¿Qué significa “guerrero” para ti? Para mí es una palabra que entre muchas otras describe la naturaleza letal de mi padre. Llamarlo así no creo que sea un halago, sino una triste realidad que ningún diccionario pinta como positiva.



¿Cuáles son sus escritores de cabecera?

- Mahatma Gandhi, Stefan Zweig, Viktor Frankl, Noam Chomsky, Johann Hari entre otros.



Se sabía que su padre era amigo de Gabriel García Márquez, ¿Es cierto? ¿Usted admira al escritor?

- Ni lo puedo negar o confirmar. Difícil no admirarlo.



Finalmente, si pudiera decirle algo a su padre por última vez, ¿qué sería?

- Me fundiría en un abrazo eterno con él, así no habría nada más qué decir, pues con un abrazo está todo dicho.