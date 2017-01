Estrellita, una bebé de solo 4 meses de nacida, está internada en el hospital Guillermo Almenara de EsSalud, por diagnóstico de una rara enfermedad; aganglionosis , mal congénito que no le permite retener alimentos y por lo que necesita un trasplante de intestino, pero esto no se realiza en el Perú. Según los reportes, de cada 5 mil nacimientos en el mundo, un bebé presenta esa patología.

"Todo el intestino, tanto delgado como grueso, carece de células y ganglios. No hay movimiento, no se puede ocupar. La bilis y todo lo que come lo vomita", dijo a América Noticias, la madre de la bebé, Fanny Fan.

Junto a su esposo, José Murguía, contó que el primer diagnóstico de Estrellita fue realizado en el hospital Cayetano Heredia de Piura. Por la gravedad del mal y la constante atención que necesitaba, se trasladaron a Lima para internar a su bebé en el hospital Almenara, donde permanece hasta la fecha.

EN ESTADOS UNIDOS PODRÍAN OPERARLA

Padres necesitan más de 3 millones de dólares para el trasplante de intestino que necesita su bebé [América Noticias] Padres necesitan más de 3 millones de dólares para el trasplante de intestino que necesita su bebé [América Noticias]

"Mientras haya una esperanza para mi hija, allí vamos a estar no vamos a bajar los brazos", dijeron. Ambos padres no se rinden y explicaron que necesitan más de 3 millones de dólares para trasladar y tratar a Estrellita en Estados Unidos, donde el Hospital Children's de Pittsburgh se podría realizar el trasplante de intestino que necesita para sobrevivir.



Cualquier ayuda a las cuentas: BCP Soles: 191-357-9836-7064 o

BCP Dólares: 191 -363-6937-3138. Están a nombre de Fanny Fan Carmen, madre de Estrellita.