Pago de utilidades: fechas de depósito y qué hacer si no te dan lo que mereces 

Los meses de marzo y abril son unos de los más esperados, junto a julio y diciembre, por los trabajadores peruanos. ¿La razón? Pues, en estos meses hay un poco más de dinero. En el primer caso se tienen el pago de utilidades, mientras que en el segundo los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad.



Con relación al primeo, que está más próximo, ya son muchos los que frotan sus manos con solo pensar cuánto dinero extra les caerá. Sin embargo, algunos no saben con precisión en qué días las empresas tienen que depositar el pago de utilidades.



Pues, el plazo de pago de utilidades vence 30 días naturales después de la presentación de la declaración jurada del Impuesto a la Renta (IR) del 2016 ante la Sunat. Es así que la fecha para que te den lo tuyo puede variar entre el 24 de marzo y el 6 de abril de este año. Todo esto dependerá, claro, del número de RUC de la empresa.

La fecha se puede extender hasta el 7 de abril para los buenos contribuyentes. Pero, ¿qué hacer si el empleador no hace el pago de utilidades en las fechas mencionadas? Pues, está sujeto una denuncia y una multa que no le hará dormir por varias noches.



En caso no se haga el pago de utilidades, el empleador puede ser denunciado ante la Sunafil y hacerse con una multa de 202 mil 500 soles. Esto es equivalente a 50 UIT.



"El trabajador tiene dos caminos: denunciarlo ante la Sunafil para que un inspector vaya a obligar al empleador a pagar las utilidades o, en su defecto, demandar el pago de las utilidades judicialmente", expresó el abogado Ricardo Herrera a RPP Noticias, donde charló sobre el pago de utilidades.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.