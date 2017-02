Papa Francisco vendría al Perú y Chile en 2018: todos los detalles, aquí

¿El papa Francisco en el Perú? Ya hay primeras versiones que lo afirman y la más firme llega desde Chile. Sucede que el Papa Francisco evalúa visitar el Perú y Chile durante 2018. En un inicio, el Perú no estaba en la gira del papa Francisco por Sudamérica. Esta solo incluía a Chile junto con Argentina y Uruguay, informó el lunes el Arzobispado de Santiago tras una reunión de sus líderes con el Pontífice en el Vaticano.



El viaje de papa Francisco a Argentina no es seguro, lo que abriría la posibilidad de que llegue a Chile. Esto siempre, según el Arzobispado de Santiago de Chile.



"Empieza a darse cuenta de que las condiciones para ir, sobre todo a Argentina, todavía no se ven claras. Así que él mismo ha estado empezando a postular una nueva idea, que es armar un viaje Perú-Chile", dijo el obispo auxiliar de Santiago, Galo Fernández, en un comunicado del arzobispado, sobre la gira sudamericana de papa Francisco.

Fernández precisó que el Papa no entregó fechas concretas del viaje y que la ruta Argentina, Uruguay y Chile podría ser muy extensa.



En tanto, el cardenal de Santiago, Ricardo Ezzati, manifestó que el religioso argentino desea visitar Chile y realizar un homenaje de "cercanía" hacia la nación sudamericana.



"Esperamos que eso sea posible el próximo año, en el cual Chile celebra el bicentenario de la independencia", dijo Ezzati durante la visita Ad Limina al Vaticano.



Los obispos de Santiago valoraron la preocupación de Francisco por los megaincendios que han afectado a la zona centro-sur de Chile en las últimas semanas.



"En uno o dos momentos él manifestó el conocimiento que tenía por las catástrofes, por el dolor y la tristeza que sentía por estos hechos", dijo monseñor Jorge Concha.



