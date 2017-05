Papa Francisco: no creerás la cara que puso al recibir a Donald Trump en el Vaticano [VIDEOS y FOTOS]

No parecía muy contento. El papa Francisco recibió por primera vez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este miércoles en el Vaticano. En una audiencia de media hora el sumo pontífice y Trump hablaron de "promover la paz en el mundo".



El encuentro, muy esperado y precedido por tensiones, se inició en el estudio privado del papa Francisco, en el segundo piso del palacio apostólico, y bajo imponentes medidas de seguridad.



Hubo "un intercambio de puntos de vista sobre algunos temas relacionados con la actualidad internacional y con la promoción de la paz en el mundo a través de la negociación política y el diálogo interreligioso", informó el Vaticano.



Papa Francisco recibió a Donald Trump en el Vaticano.

"Se ha manifestado satisfacción (...) por el compromiso común en favor de la vida y de la libertad religiosa y de conciencia", recalca la nota vaticana, que pidió además "una colaboración serena" incluso en campos como "la asistencia a los inmigrantes".



El papa recibió con un apretón de manos a un sonriente Trump en la puerta de la biblioteca, tras lo cual lo invitó a entrar al recinto para sentarse a solas y frente al escritorio papal. Un traductor asistía al encuentro.



Sin embargo, luego que se difundieran las fotos del encuentro entre Francisco y Trump, algunos usuarios no demoraron en notar un detalle: la cara del pontífice al posar al lado de Trump.



Sí, muchos aseguran que el papa Francisco no estaba muy animado con la visita de Donald Trump. Y la mejor prueba es la seriedad con la que posa en algunas de las fotografías.



Lo primero que se dijeron. "Welcome" (bienvenido), dijo el papa a lo que Trump respondió "es un honor".



Los dos líderes tienen posiciones opuestas sobre temas como migración, cambio climático, venta de armas, pena de muerte, e islam, por lo que la reunión había generado muchas expectativas.



"Gracias, gracias. No olvidaré lo que me ha dicho", aseguró Trump al papa al término del encuentro.