Papa Francisco dijo que "es mejor ser ateo que un católico hipócrita"

¿Eres católico y llevas una doble vida? El papa Francisco tiene algo que decirte. El Sumo Pontífice volvió a criticar el jueves a algunos de los miembros de su propia Iglesia, insinuando que es mejor ser ateo que uno de "muchos" católicos que, dijo, llevan una doble vida de hipocresía.



En comentarios improvisados en la misa privada matutina en su residencia, el papa Francisco dijo: "Lo escandaloso es decir una cosa y hacer otra, es la doble vida".



"Hay algunos que dicen 'Yo soy muy católico, siempre voy a misa, pertenezco a esta asociación y la otra", dijo el líder de la Iglesia Católica con 1.200 millones de fieles, según una transcripción de la radio del Vaticano.



Pero afirmó que muchas de esas personas también deberían decir "'mi vida no es cristiana, no le pago a mis empleados salarios justos, exploto a la gente, hago negocios sucios, lavo dinero'. Eso es una doble vida".



"Hay muchos católicos que son así y son un escándalo. Cuántas veces hemos escuchado decir a la gente 'para ser católico como él, mejor ser ateo'", añadió.



Desde su elección en 2013, el papa Francisco con frecuencia ha dicho a los católicos, tanto a los sacerdotes como a los laicos, que practiquen lo que su religión predica.



En sus sermones con frecuencia improvisados, el Papa ha condenado el abuso sexual de niños por parte de sacerdotes comparándolo con una "misa satánica", dijo que los católicos en la mafia se excomulgaban y sugirió a sus propios cardenales no actuar como su fueran "príncipes".



Menos de dos meses después de su elección, dijo que los cristianos deberían ver a los ateos como buenas personas si hacen el bien.