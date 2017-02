Papa Francisco: "La mujer no está para lavar platos"

"La mujer no está para lavar platos", aseguró el Papa Francisco en su homilía de la Misa, celebrada en la Casa de Santa Marta, en la ciudad del Vaticano.



De acuerdo a la Agencia Católica de Informaciones (ACI), el sumo pontífice señaló que "el hombre no trae la armonía, la trae ella. Es ella la que traer la armonía, que nos enseña a valorar, a amar con ternura, y que hace que el mundo sea una cosa hermosa".



De esta manera, el papa Francisco pidió que cuando se hable de la mujer, no se haga solo en base a la función que cumple en la sociedad o en una institución.



"Cuando falta la mujer, falta la armonía", insistió.



Con el fin de ejemplificar su mensaje, el papa Francisco contó una anécdota que ocurrió durante una audiencia con una pareja que cumplía 60 años de casados.



"'¿Quién de los dos ha tenido más paciencia?". "Y ellos que me miraban, se miraron a los ojos –jamás me olvidaré de aquella mirada–, después volvieron a dirigirse a mí y me dijeron, los dos al mismo tiempo: 'Estamos enamorados'. Después de 60 años, esto significa una sola carne. Eso es lo que aporta la mujer: la capacidad de enamorarse. La armonía del mundo'", contó el Papa.