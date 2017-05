¿El Papa Francisco vendrá al Perú? Aquí te contamos la verdad

Hace unos meses, el Papa Francisco ya había manifestado su deseo de visitar nuestro país. Hoy, el arzobispo de la región sureña de Arequipa, Javier del Río Alba, ratificó esta intención del Sumo Pontífice y no descartó que llegaría al Perú en el 2018, aunque todavía no hay fecha prevista. A continuación, todos los detalles sobre la posible visita del Papa Francisco al Perú.



Así lo expresó el papa durante la audiencia que ha mantenido en el Vaticano con los obispos peruanos. “Lo tiene en su corazón, tiene el deseo, pero todavía no hay fecha”, declaró Del Río a Efe. El arzobispo Salvador Piñeiro García-Calderón, presidente de la Conferencia Episcopal, fue quien le hizo llegar la invitación para que viaje al país.



Javier del Río Alba contó que el encuentro con el papa fue ‘muy agradable y fraterno’ y que incluso les invitó a dialogar y a plantear experiencias de cada uno de los obispos, así como a ilustrar la labor que desarrollan en sus diócesis. “Ha sido un encuentro bonito”, finalizó.



La última visita de un papa al Perú fue en 1988, cuando Juan Pablo II era el líder de la iglesia católica. Él estuvo en el país en dos ocasiones, la primera fue en 1985. De concretarse el deseo del papa Francisco, habría transcurrido 30 años desde la última vez que un Sumo Pontífice pisó el suelo peruano.