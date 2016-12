Papá Noeles serenos y regalones

A José Poma (44), Pedro Quispe (38) y Enmanuel Ávalos (19) no les importa ‘sancocharse’ de calor con el traje de Papá Noel, con tal de llevar alegría a los niños de Ate. Estos aguerridos hombres del Serenazgo Municipal encienden sus cuatrimotos y llegan hasta lo alto de los cerros para entregar juguetes y regalos a los menores y la ilusión de saber que Santa Claus se acordó de ellos.

¿Desde hace cuánto tiempo hacen este trabajo en diciembre?

José: Este es el tercer año.

Enmanuel: En mi caso es el primero, pero estoy muy contento y emocionado.

¿Que los motivó a decidirse?

José: En esta zona de Lima hay muchas necesidades y solo nos interesa verlos sonreír.

¿Qué días saldrán a repartir regalos?

Pedro: El jueves 22 (hoy), viernes 23 y sábado 24 de diciembre.

Emmanuel: Haremos un alto a nuestras actividades de vigilancia para cumplir con los niños, ellos tienen la ilusión de recibir un obsequio en Navidad.

¿Cómo hacen para recaudar tantos regalos?

José: Mucha gente nos ha apoyado. Hasta el último día seguiremos recibiendo donaciones. Si alguien quiere sumarse a esta cruzada lo estaremos esperando en nuestra base de Serenazgo.

¿El traje es pesado?

José: Un poquito.

Pedro: El traje es donación de nuestro amigo Enmanuel, él tiene su empresa de shows.

¿Es verdad?

Enmanuel: Yo tengo mi productora de shows y hago eventos de ‘hora loca’, ahí también me disfrazo de Papá Noel y soy payaso. Presté mis trajes porque esta es una noble causa.

¿Y ustedes también tienen otro oficio aparte de ser sereno?

Pedro: Yo soy músico. Toco tres instrumentos de aire.

José: Yo trabajo como sereno y tengo mi librería-bazar.

¿Los emociona hacer esta labor solidaria con los niños?

José: Ellos son la razón de ser de todas estas actividades.

¿Y ustedes de chicos creían en Papá Noel?

Enmanuel: Recuerdo que siempre miraba al cielo esperando que pasara en su trineo, pero nunca lo vi.

José: Yo siempre tuve la ilusión hasta que crecí.

¿Consideran que es importante que los niños la mantengan?

Pedro: Vivimos en un mundo de tanta violencia y el hecho de que los pequeños mantengan la inocencia, ilusión y alegría por este personaje es hermoso.

¿Y qué les dicen sus compañeros?

José: Nos felicitan, pero lo hacemos conscientes de que no queremos nada a cambio. Lo hacemos por los chicos.

¿Qué es lo bueno de ser sereno?

José: Ayudamos y protegemos al prójimo. Personalmente me gusta este trabajo y cada día me preparo más, ahora estoy estudiando primeros auxilios. Quiero ser un agente más completo.

Enmanuel: Me encanta ser sereno, pero mi sueño es ser policía para seguir cuidando a la población.

Pedro: Este es un trabajo muy humano. La gente sabe que cuando estamos cerca de ellos, están seguros.