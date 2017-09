Parques de las Leyendas: Cuidadores protegen a animalitos del frío [FOTOS]

Las bajas temperaturas e intensas lluvias no solo afectan a la población, sino también a los animalitos. Por ello, los veterinarios del Parque de las Leyendas han adoptado medidas para mantenerlos abrigados.



“Este invierno ha sido fuerte y todavía no se quiere ir, y ante esto, mantenemos un plan de cuidado especial para los animales del zoológico con el objetivo de que no padezcan por el frío”, dijo una de las cuidadoras del Parque de las Leyendas.



Según contó, el plan consiste en aumentarles hasta en un 20% las raciones de alimento a felinos y monos. Esto para que tengan más proteínas en el cuerpo y energía.



ALIMENTACIÓN

“En su dieta diaria no falta el huevo sancochado, carne de res, pollo y pescado, para los felinos. En el caso de los monos, les damos papillas de camote y yuca tibias”, precisó.



Asimismo, en los dormideros tanto de leones como de monos, se han colocado calefactores para que no se enfríen.



En el caso de la jirafa, se ha colocado una cama de paja para que pueda calentar sus patas, mientras que a los búfalos e hipopótamos se les ha puesto una especie de techo para que se protejan de las lluvias.



ASÍ ES LA COSA

En la zona de San Miguel, donde está ubicado el Parque de las Leyendas, la temperatura oscila entre los 16 y 18 grados en horas de la noche.

