Pasajeros insultan a venezolano que se gana la vida vendiendo empanadas en bus [VIDEO]

Unos pasajeros quisieron bajar de un bus a un venezolano. Una mujer grabó el momento en que varias pasajeros insultaron al extranjero que había subido a la unidad a vender empanadas. ¿Qué fue lo que pasó?



Las imágenes difundidas por Latina no son claras, pero sí se puede observar que un hombre empieza a discutir con el vendedor de empanadas cuando este agradece "la solidaridad de un pueblo que defiende la democracia".



Las palabras del venezolano no le cayeron bien a algunos pasajeros, por lo que uno de ellos expresó su molestia por la presencia de venezolanos en el país.



"Por flojos, por haraganes, por ociosos, por fumones, por drogadictos", dice el sujeto. En ese momento, la mujer que graba el video interviene y defiende al venezolano.



Segundos después, el extranjero toma la palabra y deja casi callado al pasajero agresor.



"¿De dónde sales? Tú crees que estás viviendo en la época cavernícola, estás hablando con un médico venezolano que vende empanadas para ganarse la vida con dignidad y gracias a la solidaridad de tu pueblo que defiende la democracia", aclaró. ¡Mañana mismo me hago peruano, hermano!, agregó en medio de algunos aplausos.



Sin embargo, otro grupo de pasajeros siguió exigiendo que se baje del bus: "¡Bravo, bravo, ya bájate oe! Bravo, bájate ya!"