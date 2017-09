Pasajes baratos: CIVA da 50% de descuento en pasajes solo para universitarios 

¡No te quedes! Perú es uno de los países con rica diversidad cultural y gastronómica de todo el planeta. No te quedes en casa viendo Netflix y aprovecha las ofertas que transportes CIVA tiene para los jóvenes universitarios en todo el Perú.



CIVA ahora ofrece 50% de descuento para todos los estudiantes universitarios. ¡Aprovecha y viaja en mancha! La página web de la empresa de transportes indica que el 50% de descuento en viajes de ida y/o de retorno solo presentando el carné universitario vigente y DNI



El comunicado de CIVA también indica que no hay condición de comprar ida y vuelta en el mido día de emisión del boleto de viaje. La oferta es válida hasta el 10 de diciembre del 2017 y se tiene hasta ese mismo día para realizar el viaje.



También se indica que la promoción NO ES VALIDA para ida o retorno en feriados, feriados largos decretados por el Gobierno, ni en fechas de festivas, ni vísperas (01 día antes), ni posterior (01 día después)



¿Qué rutas incluye la promoción?



La página web de CIVA brinda la siguiente información: "Válido en todas las rutas y servicios, excepto Rutas: Piura – Paita, Piura – Chulucanas, Piura – Morropón y viceversa (Servicio MaCiva) ni en nuestro servicio Excluciva".



También se indica que se tiene un stock de 34,100 asientos con descuento. ¡No te quedes sin viajar y aprovecha la promoción para conocer el Perú!