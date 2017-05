¿Pasajes de avión Lima - Santiago de Chile a 100 soles? No te emociones, este es el verdadero precio [FOTOS]

Es imposible no emocionarse cada vez que encontramos pasajes de avión a precios cómodos, así como la oferta que apareció esta mañana con destino a Chile. La aerolínea SKY anunció boletos desde US$ 29 para la ruta Lima – Santiago si se compran del 28 al 31 de mayo para viajar del 31 de julio al 30 de noviembre del 2017.

Es cierto que el precio de la tarifa light es US$ 29 (dólares), es decir aproximadamente 95 soles o como dicen algunos medios, casi 100 soles. Este precio es solo de ida y, como es un low cost, solo puedes llevar un equipaje de mano. En este precio no están incluidos los impuestos.

Según los detalles de compra, los US$ 29 solo son del ticket de un adulto light. La tasa de salida aeroportuaria y el impuesto de venta suman US$ 35.96 más. El total del pasaje de avión Perú –Chile saldría US$ 64.96. Esto lo pueden verificar en la página web de la aerolínea SKY.

Ahora, si realizamos el cambio de moneda, de dólares a soles, nos damos con la sorpresa de que el pasaje o boleto de avión de Lima a Santiago de Chile saldría S/. 212.41. Recuerden que ese precio solo es de ida, comprar ida y vuelta serían un poco más que el doble.

