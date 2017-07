¿Quieres obtener tu pasaporte electrónico rápido y sin tener que esperar uno o dos meses debido a la gran demanda existente para este documento de viaje? Pues la solución viene por parte de la Superintendencia Nacional de Migraciones.



Esta entidad del Estado anunció que a partir del lunes 10 de julio ampliará su horario de atención en su sede de Miraflores, de lunes a sábado de 8 a.m. a 10 p.m., en beneficio de los miles de ciudadanos que necesitan tramitar el pasaporte electrónico.



La oficina de Miraflores de Migraciones se encuentra ubicada en el Óvalo Gutiérrez y, hasta antes de la ampliación de horario, atendía de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m., y los sábados de 8 a.m. a 12 p.m.



Eduardo Sevilla, superintendente nacional de Migraciones, señaló que esta iniciativa será replicada posteriormente en sus otras sedes para que “los ciudadanos ya no tengan que suspender su horario de trabajo o estudio para tramitar su pasaporte”.



Cabe precisar que aquellos que, antes de la implementación del nuevo horario en la oficina de Migraciones en Miraflores, habían programado su cita en fechas posteriores, tendrán la opción de adelantar la fecha, conforme a la ampliación de la atención.



Para ello deberán primero cancelar en línea la cita anterior, de acuerdo a los pasos indicados en la página web de Migraciones, y consignar el número de recibo de pago al Banco de la Nación y su Documento Nacional de Identidad (DNI).



Una vez cancelada la cita, el ciudadano podrá programar otra, con el mismo recibo de pago y el DNI, según la disponibilidad de cupos que le brindará el sistema para dicha sede, conforme al nuevo horario.



En esta oficina de Miraflores solo se puede realizar trámites para obtener el pasaporte electrónico. En el caso de cualquier otra gestión migratoria o de nacionalización, deberá acudir a la sede principal de la avenida España 734, en Breña, o a las jefaturas zonales de la entidad.



Migraciones cuenta también con una oficina que atiende las 24 horas del día, los siete días de la semana, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para el trámite exclusivo de pasaportes de emergencia, destinado a los ciudadanos que deben viajar al extranjero ese mismo día y que cuentan con el boleto de avión y la tarjeta de embarque.

