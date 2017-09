Patricia Donayre pide que nuevos ministros de PPK sean “personas con una visión de país mucho más global”

Patricia Donayre será un nombre que el fujimorismo recordará por un largo tiempo. Tras renunciar a la bancada de Fuerza Popular en junio pasado, la legisladora ahora pasó a formar parte del grupo parlamentario que representa a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el Congreso de la República.



En diálogo con Canal N, Patricia Donayre dijo que el proceso para sumarse a Peruanos por el Kambio no fue demasiado largo ya que entre ayer y hoy tuvo tiempo para poder pensar y conversar dado tras la resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ‘ley antitránsfuga’.



“Espero que los cambios que el presidente se ha comprometido a realizar sean aquellos que todos los peruanos estamos esperando”, dijo Patricia Donayre, al tiempo que espera que los nuevos ministros de PPK sean “personas con una visión de país mucho más global”.



Patricia Donayre, nuevo jale de bancada de PPK

“Más allá de las personas, está la continuidad de las políticas que se inician”, añadió Patricia Donayre, que manifestó que las mejoras como la emprendida en el tema educativo deben continuar y hacerse de forma paulatina.



“En el país estamos bastante acostumbrados a ser bastante impacientes. Queremos que los cambios se realicen de un día para otro y los cambios que van a ser positivos duran un poquito más”, indicó la nueva legisladora oficialista.



Sobre la posibilidad de si la exprocuradora Yeni Vilcatoma planea seguirle los pasos o integrarse a otra bancadas parlamentarias, Patricia Donayre dijo que no ha tenido la oportunidad de conversar con ella y no sabe cuál es su posición.



“La idea era poder formar un grupo parlamentario independiente. Lamentablemente no se contaba con el número de congresistas y ahora lo que estamos haciendo es sumar a una bancada para poder seguir trabajando por el país”, sentenció.

