Patricia del Río se ofrece como voluntaria para ser profesora por huelga y genera estos comentarios [VIDEO]

La huelga de maestros cumple 61 días y los dirigentes de la movilización afirman que continuara. Ante este contexto, la periodista Patricia del Río hizo una propuesta mediante su Facebook, ella se ofrece de voluntaria como profesora para que los niños no pierdan más clases.



"¿Y si los profesionales nos apuntamos como voluntarios para dar clases y nos capacitan? ¿Y quedamos como una suerte de reserva para dar clases en épocas de huelga? Yo me uno", escribió Patricia del Río en Facebook. La publicación tiene más de 1.000 me gusta en la mencionada red social.



La propuesta de Patricia del Río fue aplaudida por varios de sus seguidores, quienes afirman que también quieren sumarse; Sin embargo, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se mostró reacia a las palabras de la periodista.



"La señora Patricia Del Río menosprecia el oficio de quienes le enseñaron a leer y llama a hacer una reserva de rompehuelgas contra los maestros. Exigimos sus disculpas públicas y la llamamos a la reflexión: no hay nada más ruin que aliarse a los opresores para consolidar su poder sobre los oprimidos", se lee en el Facebook de la CGTP. La publicación se viralizó en varios muros de la mencionada red social.



En Twitter, el hashtag #MeOfrezcoComo también se utiliza para criticar la propuesta de Patricia del Río. Los principales críticos de esta sugerencia señalan que la periodista tiene un desconocimiento de la carrera docente y de la precariedad de la educación estatal.

Ante la ola de críticas, la periodista utilizó su Facebook para defender su propuesta. "La mala onda del faceboock y de las redes creo que refleja lo podridos que estamos como sociedad. Para los que creen que desprecio la carrera docente, pues les cuento que fui profesora de lenguaje y comunicación durante más de 10 años de mi vida", escribe Patricia del Río.

Patricia del Rio piensa que cualquiera se capacita un día y ya puede ser profesor. Se equivoca. Eso solo alcanza para ser periodista — El Panfleto Perú (@elpanfletope) 11 de agosto de 2017

Patricia del Río no soporta a unos niñitos mendigos y va a soportar a los niños de una gran unidad escolar. pic.twitter.com/cebsDRqjJu — Regina Velour (@reinadecapitada) 11 de agosto de 2017

Comparte esta Patricia del Río de la suerte para que la huelga de profesores termine. pic.twitter.com/0PuwOaMlXK — Jorge Paz (@octavodepollo) 11 de agosto de 2017

Yo no le veo nada de malo a la propuesta de Patricia del Río, ¿por lo menos se han parado a pensarlo? No, de frente atacan. — Caroline De la Cruz (@CDelaCruz09) 11 de agosto de 2017