Los alcaldes de Lima Norte rechazaron los actos de violencia que se vienen suscitando en la marcha contra el peaje de Puente Piedra, cuyo cobro fue suspendido por la Municipalidad de Lima, por un plazo provisional de 30 días.



“Deploramos todo acto de violencia, como autoridades estamos agotando el diálogo, como se logró el día de ayer suspender el pago del peaje por 30 días, no podemos hacer prevalecer nuestros derechos atropellando los derechos de los demás, estos actos vandálicos no es el medio para hacer llegar nuestro malestar”, expresó el vicepresidente de la Mancomunidad de Lima Norte y alcalde del distrito de Ancón, Felipe Arakaki.



En ese sentido, los burgomaestres denunciaron que lamentablemente este tema se esté politizando y que muchos aspirantes a la alcaldía se estén infiltrando para fomentar desmanes y violencia en un tema sensible que busca salvaguardar los intereses de la población.



Por su parte el presidente de la Mancomunidad, Miguel Saldaña Reátegui, pidió a las autoridades del gobierno central, al Ministro del Interior, investigar y denunciar a las personas que fomenten la violencia.



“Confiamos que el alcalde Castañeda va tomar la mejor decisión, lo que la población involucrada y perjudicada viene exigiendo, el retiro del nuevo peaje de manera indefinida y dar por concluido este tema que está generando malestar”, expresó por su parte, el alcalde de Ancón.